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華裔設計師服裝秀 藉民族樂體驗中華文化之美

記者張心／紐約報導
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提供)
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提供)

為弘揚中華文化之美，華裔服裝設計師Andy Yu於7日在紐約上州舉辦服裝秀，同時邀請紐約中國民族樂團演奏二胡、古箏和琵琶等傳統樂器，為現場多族裔嘉賓們帶來了一場中華傳統風格的視聽盛宴。

此次時裝秀以顏色為主旋律，Andy Yu設計了五組以粉、白、金、紅和黑為主色的各式小禮服及大禮服，搭配古典中國音樂和經典的西方歌劇相應和進行服裝展示。

參與表演的嘉賓包括紐約中國民族樂團二胡表演藝術家楊飛飛、古箏表演藝術家孫薇和琵琶表演藝術家范琛，現場演奏了「梅花三弄」、「漁舟唱晚」、「人間西湖」、「雨碎江南」、「靑花瓷」、「菊花台」、「彩雲追月」等中華古典及現代音樂。

紐約中國民族樂團為現場觀眾帶來二胡、古箏和琵琶表演。（主辦方提供）
紐約中國民族樂團為現場觀眾帶來二胡、古箏和琵琶表演。（主辦方提供）

此次活動吸引了大批美國政商界名流觀賞，譬如Martha Stuart和Richard Gere等，並且其中不少人還擔任了模特走秀職務，包括共和唱片執行長Monte Lipman的妻子和女兒、紐約小姐、及眾多當地知名人士的妻女。

Andy Yu表示，舉辦這次服裝秀的目的並不是爲了販賣其所設計的服裝，而是希望藉此機會使在美華人及當地人士，可以藉由此次聲、色、型、多元的藝術體驗來了解中華文化之美，「許多與會的觀眾竟從未如此近距離的體驗過中國古典樂器的聲音，現場一聽都紛紛稱奇讃賞。」

Andy Yu由台灣台中移民美國，畢業於Virginia Commonwealth University和紐約時裝學院(FIT), 是一位專業的服裝設計師和服飾出品商。

紐約中國民族樂團是由中華民國駐聯合國的外交人員於1961年創立的非營利音樂組織，致力於傳遞中華傳統音樂之美給美國的聽眾，多年來始終是美國最大的大型中樂團；目前樂團有近40位常規團員以及大批特約專業獨奏音樂家。

華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提...
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提供)
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提...
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提供)
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提...
華裔服裝設計師Andy Yu，7日在紐約上州舉辦服裝秀，多位名流出席。(主辦方提供)

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