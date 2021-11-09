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華裔攝影師拍流浪漢 省思「家與無家」展至明年初

記者顏潔恩／紐約報導
華裔攝影師黎怡(右)多年來拍攝流浪漢的作品，展示在布碌崙Highlawn圖書館。(記者顏潔恩/攝影)
華裔攝影師黎怡(右)多年來拍攝流浪漢的作品，展示在布碌崙Highlawn圖書館。(記者顏潔恩/攝影)

新冠疫情帶來的經濟衝擊，使紐約市淪為遊民的人數增加，居住在紐約的華裔攝影師黎怡，多年來用鏡頭記錄流浪漢的日常點滴，近來受邀在布碌崙(布魯克林)Highlawn圖書館舉辦展覽；取名為「家與無家可歸：同城之下的故事」(Home and Homeless :Tales of the Same City)，希望活在屋簷下的人能開闊視野，對遊民有更多諒解。

黎怡作為自由攝影師，經常在紐約市各大活動中拍下紐約客光鮮亮麗的一面，如此的物質化與紐約街頭的流浪漢總是形成強烈對比，並由此在十年前激發她開始拍攝遊民的創作。

她本身也有個難忘的經歷，數年前失去生命中一名重要的朋友，陷入財務困境的她口袋裡一度只有20幾元錢；她就和那些在路邊身無分文的遊民一樣，不知道人生下一步該怎麼走，但幸運的是，她終究振作從逆境中走出來，再看到遊民時已感觸良多。

黎怡說，疫情之下淪為遊民的人愈來愈多，且有年輕化趨勢，這成為紐約市最嚴重的問題之一；

「你比(疫情前)更容易失去工作」，而市府在著手處理該問題是總是沒有實際的解決方案，依她看來，建立可負擔房屋是關鍵，希望市府在不遠的將來能有類似的規畫。

近來華社反對社區建遊民收容所，很多人很難在向遊民表達同情之時，又同意他們住在社區，對當地構成安全威脅；「我了解雙方的意見，也很難充當一個專家，指導大家該怎麼做」，她說當民眾成長在這個地方時，會對遊民的到來感到擔憂，害怕他們傷害自己及親近的人。

但大眾也要試圖理解，「重新振作」不是說做就能辦得到的簡單事，很多遊民沒有達到一定的教育程度，本來找工作就成問題；若非真正身處那個狀態，人們做不到感同身受，她希望通過展覽，令「有家的人」想像那些生活充滿危險、陷入絕望的人生。

「家與無家可歸：同城之下的故事」攝影展從即日起至明年1月5日，在布碌崙Highlawn圖書館展出，地址是布碌崙西13街1664號。

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華裔攝影師黎怡多年來拍攝流浪漢的作品，展示在布碌崙Highlawn圖書館。(記者...
華裔攝影師黎怡多年來拍攝流浪漢的作品，展示在布碌崙Highlawn圖書館。(記者顏潔恩/攝影)

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