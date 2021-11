華裔攝影師拍流浪漢 省思「家與無家」展至明年初

華裔攝影師黎怡(右)多年來拍攝流浪漢的作品,展示在布碌崙Highlawn圖書館。(記者顏潔恩/攝影)

新冠疫情 帶來的經濟衝擊,使紐約市 淪為遊民的人數增加,居住在紐約的華裔攝影師黎怡,多年來用鏡頭記錄流浪漢的日常點滴,近來受邀在布碌崙 (布魯克林)Highlawn圖書館舉辦展覽;取名為「家與無家可歸:同城之下的故事」(Home and Homeless :Tales of the Same City),希望活在屋簷下的人能開闊視野,對遊民有更多諒解。

黎怡作為自由攝影師,經常在紐約市各大活動中拍下紐約客光鮮亮麗的一面,如此的物質化與紐約街頭的流浪漢總是形成強烈對比,並由此在十年前激發她開始拍攝遊民的創作。

她本身也有個難忘的經歷,數年前失去生命中一名重要的朋友,陷入財務困境的她口袋裡一度只有20幾元錢;她就和那些在路邊身無分文的遊民一樣,不知道人生下一步該怎麼走,但幸運的是,她終究振作從逆境中走出來,再看到遊民時已感觸良多。

黎怡說,疫情之下淪為遊民的人愈來愈多,且有年輕化趨勢,這成為紐約市最嚴重的問題之一;

「你比(疫情前)更容易失去工作」,而市府在著手處理該問題是總是沒有實際的解決方案,依她看來,建立可負擔房屋是關鍵,希望市府在不遠的將來能有類似的規畫。

近來華社反對社區建遊民收容所,很多人很難在向遊民表達同情之時,又同意他們住在社區,對當地構成安全威脅;「我了解雙方的意見,也很難充當一個專家,指導大家該怎麼做」,她說當民眾成長在這個地方時,會對遊民的到來感到擔憂,害怕他們傷害自己及親近的人。

但大眾也要試圖理解,「重新振作」不是說做就能辦得到的簡單事,很多遊民沒有達到一定的教育程度,本來找工作就成問題;若非真正身處那個狀態,人們做不到感同身受,她希望通過展覽,令「有家的人」想像那些生活充滿危險、陷入絕望的人生。

「家與無家可歸:同城之下的故事」攝影展從即日起至明年1月5日,在布碌崙Highlawn圖書館展出,地址是布碌崙西13街1664號。