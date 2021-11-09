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水、暖氣故障…花8600萬建MTA公車指揮中心閒置2年

編譯孫梁／綜合8日電
大都會運輸署(MTA)花費8600萬元建造的「巴士指揮中心」。(取自MTA Flickr)
大都會運輸署(MTA)花費8600萬元建造的「巴士指揮中心」。(取自MTA Flickr)

大都會運輸署(MTA)花費8600萬元建造的「公車指揮中心」(bus command center)，先進程度足可匹敵美國宇航局(NASA)，但建成兩年多來因為存在許多問題，一直沒有投入使用。

捷運官員稱，在布碌崙東部新建的「公車指揮中心」是要取代原先的較小設施，作為公車調度員的「作戰室」，但中心自2019年6月舉行「盛大開幕」的剪彩儀式以來卻一直閒置。

這棟位於牙買加大道(Jamaica Avenue)的建築先後出現漏水、暖氣故障、天花板脫落、玻璃碎裂和廁所內發現蟲子等問題，因此調度員拒絕從街對面的老舊調度室搬過來。

調度員直至去年冬天才開始搬遷，但數月後出現了供暖問題，大樓的電力系統支撐不了員工的加熱器；一名公車司機表示，調度中心在崩壞，屋頂漏水，人們為了取暖而被迫裝上電暖器，因此沒人來上班，屋子是空的。

MTA沒有說明中心何時會重新開放，但曾表示將來要聘用更多的調度人員來中心上班。不過「作戰室」現在仍然空閑，只有桌上的電腦和牆上的電視開著。

MTA人員說，電腦和電視打開是為了保持供暖與通風系統的運行，而不至於使系統凍結；一名知情人士諷刺說，建築空空如也卻要花數千元電視費，這就是嶄新的中心。

指揮中心最初的預算是5500萬元，在2017年建成，由於大樓的排水和噴淋系統問題，最終到2019年6月才完工。

MTA董事會的材料顯示，指揮中心是對公車無線電系統進行升級改造，但被多次延誤，部分原因是承包商的品質與工作效率低，2億8300萬元的費用拖到2020年11月變成了2億9400萬元。

MTA表示，公車指揮中心定明年上半年啟用，但只是複雜系統工程的第一部分。全面升級後，中心將採用全新的公車無線電系統，為乘客帶來21世紀的服務管理。但這項工程與多數其他項目一樣，在疫情期間停頓。

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