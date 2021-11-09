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去賭場、購物卻謊報加班 長島鐵路3主管被停職

編譯周芳苑／綜合8日電
三名長島鐵路員工被發現去賭場、逛商場，卻謊報加班，並領取超額加班費，已被停職並責令返還非法所得；圖為長島鐵路列車。(取自州長Flickr)。
三名長島鐵路員工被發現去賭場、逛商場，卻謊報加班，並領取超額加班費，已被停職並責令返還非法所得；圖為長島鐵路列車。(取自州長Flickr)。

交通部門8日宣布，持續追查下，大都會運輸署(MTA) 又有三名長島鐵路(Long Island Rail Road， LIRR)員工被發現去賭場、逛商場，卻謊報加班，並領取超額加班費，已被停職並責令償還盜領資金。

大都會運輸署督察長波科尼(Carolyn Pokorny) 公布兩份新報告，詳細說明三名長島鐵路(LIRR)主管一再濫用職權之便，在員工不在工作現場時偽造執勤卡、超領加班費。

波科尼聲明指出，這些主管藉由謊報加班讓工資翻倍，他們購物、賭博、讓孩子共乘車輛、在家工作，都用納稅人的錢。

在司法部檢核長室(Office of the Inspector General, OIG)監視六個月的個案中，一名堆焊領班在記錄工作時段內在家或其他與工作無關的地方，被抓到十次，表面上班、實則缺勤的十天內領取1131元未經授權的工資。

據調查，該領班除濫權虛報工時，也濫用病假，回溯 2019 年12 月連續請兩天帶薪病假，大西洋城賭場Tropicana Resort and Casino紀錄卻顯示他那兩天在酒店賭博，對此，這位領班聲稱可能因為在大西洋城吃到不好的食物而生病，偏偏紀錄顯示他早在一個月前預訂酒店房間。

司法部檢核長室建議採紀律處分，包括解雇、要求違紀員工賠償謊報工資； 這位領班10月份放棄審判權並承認指控，接受30天停薪停職、被勒令支付1131元。

另兩名被發現濫權謊報加班的軌道領班和軌道堆焊領班也被處以30天停職停薪，並分別償還2197.32元和497.39元。

據報告，這三位長島鐵路主管2018 、2019 和 2020年領到的加班費幾乎是平常薪資的二倍。

約一年前，聯邦和地方官員便宣布指控五名現任和前任大都會運輸署員工謊報加班費，總計超過100萬元。

這些謊報加班者往往自願加班，實則在家或其他非工作地點，甚至全家出遊度假。

長島鐵路領班目前被要求每天使用Kronos系統打卡。

長島鐵路 工作 大都會

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