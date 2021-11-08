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今年秋葉變火紅 遲至11月中

編譯周芳苑╱綜合7日電
今年秋葉紅得晚，圖為7日的布碌崙(布魯克林)展望公園，終於有了秋天的顏色。(Getty Images)
今年秋葉紅得晚，圖為7日的布碌崙(布魯克林)展望公園，終於有了秋天的顏色。(Getty Images)

樹木為了好好安度冬眠時期，總會在秋涼之際變色，為大家表演精彩的色彩秀；專家認為，由於今秋溫暖潮濕、再加上近來多陰天，許多綠葉遲遲未變色，晚於往年；預計在11月中旬才進入火紅的秋葉顏色。

媒體CBS2通過無人機鏡頭拍攝到沙旺崑山脊令人嘆為觀止的景色，葉子的顏色還不夠紅；莫霍克自然保護區(Mohonk Preserve)研究生態學家納波利 (Megan Napoli) 說，每年此時通常會看到更多顏色。

納波利說，今年秋葉變色的高峰期晚了一些，陰天過多的日子，太陽無法分解綠葉中的葉綠素。擔任志工的退休生物學教授雷茨馬 (Carole Reitsma) 說，葉綠素遮蔽住溫暖秋色。

雷茨馬表示，(樹葉)它們有黃色、橙色顏料，每當葉綠素在秋天消逝，便開始出現黃色和橙色，紅色格外特別，並非自然色，而是在葉子中化學合成。

CBS2記者默多克(Vanessa Murdock)每周收集自然保護區動植物數據，她分享說，近日終於看到一些色彩。

其他因素也導致樹葉延遲變色，例如溫度和濕度；今年秋天到目前為止一直溫暖潮濕，與適合秋葉變色的最佳狀態恰好相反。

紐約植物園(New York Botanical Garden)塞恩家庭森林(Thain Family Forest)主管納格勒 (Eliot Nagele) 說，涼爽夜晚、陽光燦爛的晴天往往會讓樹葉更濃密更長。

納格勒說，紐約市內及周圍樹葉變色今年要在11初至中旬達到高峰；這個地區的森林堪稱健康，但是否如往常般變色，與這個月的天氣息息相關。

如果重現晴朗天氣、清新夜晚，秋葉變色的輝煌景象可期。

除此之外，強風和害蟲將導致過早落葉。

今年秋葉紅得晚，圖為7日的布碌崙(布魯克林)展望公園，終於有了秋天的顏色。(Ge...
今年秋葉紅得晚，圖為7日的布碌崙(布魯克林)展望公園，終於有了秋天的顏色。(Getty Images)

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