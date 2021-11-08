月內3場全馬 羅上遠享受自我挑戰

華裔參賽選手羅上遠說，每一次跑步都是與自己的挑戰。(羅上遠提供)

跑齡四年的華裔羅上遠，至今已經參加11個馬拉松 賽，而光是今年10月至今一個月內，就先後參加了英國倫敦 、波士頓 和紐約馬拉松；雖然在疫情持續期間到國外參賽，健康風險很大，但羅上遠說，「每一個馬拉松都不想放棄」，享受與自己的挑戰。

今年46歲的羅上遠，從42歲開始接觸跑步，原本打羽毛球的他希望能鍛鍊腳力開始跑步，後來認識了一群好友、加入跑團後，愛上跑步的感覺，之後接觸的運動也都以跑步為重。

在愛上跑步後，他自己設立目標，每年要跑兩個馬拉松；不過由於去年疫情導致許多國際型賽事取消，今年回歸之後，光是倫敦、波士頓和紐馬，就集中在10、11兩月。

到倫敦參賽，羅上遠表示，除了在出發、落地、返美過程中需要不斷做新冠PCR檢測，不僅時間、金錢耗費成本高，萬一確診也相當麻煩，且在旅行途中也有一定風險，羅上遠說：「每一個我都不想放棄，倫敦馬拉松對外國人來說機會難得、波士頓今年迎來125周年，紐馬又是50周年，最後只好三場都參加。」

不求完賽速度的羅上遠說，許多人訓練比賽、為求成績，但對他來說，參加馬拉松就是自己與自己的挑戰，「不論你跑多快，都還是會有其他人比你更快，重點是挑戰自己就好」；羅上遠表示，接下來他也會持續參加各種馬拉松，享受與自我的挑戰。