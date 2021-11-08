曹燕、張江夫妻並肩跑 女兒一旁喊加油

張江(中)、曹燕(右)7日一起參加紐馬，女兒張家嘉(Alicia)則是到場為父母加油。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人 曹燕和先生張江，7日首度兩夫妻一起參加紐約馬拉松 ，並肩一起跑；也因為兩夫妻喜愛跑步，將女兒也一起帶入運動的世界，到現場擔任啦啦隊，一家三口因此感情相當好。

曹燕表示，她在2014年生完三女兒之後體重重了30磅，為了減肥她才開始跑步，而張江則是平時都有慢跑習慣，後來加入跑團之後，兩人才更認真投入這項運動。

曹燕說，雖然她與張江都有在跑步訓練、參加比賽，但兩人卻從未一起跑過馬拉松，她在2019年參加史泰登島的半馬後取得紐馬資格，先生則是透過跑團抽中資格，恰好今年又是紐馬50周年，相當有意義。

不過張江在今年上半年腳受傷，三周之前也剛跑完波士頓馬拉松至今仍未恢復，7日帶傷上場，與曹燕在跑到19哩的時候受不了，決定讓曹燕按照配速跑，他則在後面慢慢跑，最後兩人都完成賽事。

曹燕說，在跑步的過程中有一度很辛苦、抓不到狀態，而且她太緊張、老看時間，沒有跟觀眾互動，後來在見到跑團的啦啦隊和女兒之後，感到很激動，才發現自己不應該太注重成績，而是應該享受跑步的過程，於是她一邊跑、一邊與觀眾送飛吻、揮手，在眾人的打氣下，愈跑愈快，也順利抵達終點。

身為華人跑團「嵐山跑團」成員的曹燕，因為自己和丈夫喜歡跑步，也逐漸將這個興趣帶給三個女兒，一家五口熱愛跑步，也經常在跑團內舉辦許多家庭式活動，除了跑步之外，也會舉辦登山等活動，全家投入的感覺，也讓一家人感情更好。