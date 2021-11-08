我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

曹燕、張江夫妻並肩跑 女兒一旁喊加油

記者顏嘉瑩╱紐約報導
張江(中)、曹燕(右)7日一起參加紐馬，女兒張家嘉(Alicia)則是到場為父母加油。(記者顏嘉瑩/攝影)
張江(中)、曹燕(右)7日一起參加紐馬，女兒張家嘉(Alicia)則是到場為父母加油。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人曹燕和先生張江，7日首度兩夫妻一起參加紐約馬拉松，並肩一起跑；也因為兩夫妻喜愛跑步，將女兒也一起帶入運動的世界，到現場擔任啦啦隊，一家三口因此感情相當好。

曹燕表示，她在2014年生完三女兒之後體重重了30磅，為了減肥她才開始跑步，而張江則是平時都有慢跑習慣，後來加入跑團之後，兩人才更認真投入這項運動。

曹燕說，雖然她與張江都有在跑步訓練、參加比賽，但兩人卻從未一起跑過馬拉松，她在2019年參加史泰登島的半馬後取得紐馬資格，先生則是透過跑團抽中資格，恰好今年又是紐馬50周年，相當有意義。

不過張江在今年上半年腳受傷，三周之前也剛跑完波士頓馬拉松至今仍未恢復，7日帶傷上場，與曹燕在跑到19哩的時候受不了，決定讓曹燕按照配速跑，他則在後面慢慢跑，最後兩人都完成賽事。

曹燕說，在跑步的過程中有一度很辛苦、抓不到狀態，而且她太緊張、老看時間，沒有跟觀眾互動，後來在見到跑團的啦啦隊和女兒之後，感到很激動，才發現自己不應該太注重成績，而是應該享受跑步的過程，於是她一邊跑、一邊與觀眾送飛吻、揮手，在眾人的打氣下，愈跑愈快，也順利抵達終點。

身為華人跑團「嵐山跑團」成員的曹燕，因為自己和丈夫喜歡跑步，也逐漸將這個興趣帶給三個女兒，一家五口熱愛跑步，也經常在跑團內舉辦許多家庭式活動，除了跑步之外，也會舉辦登山等活動，全家投入的感覺，也讓一家人感情更好。

曹燕和張江夫妻倆人首度一起參加紐馬，全程享受過程。(曹燕提供、蕭毅攝影)
曹燕和張江夫妻倆人首度一起參加紐馬，全程享受過程。(曹燕提供、蕭毅攝影)
曹燕和張江夫妻倆人首度一起參加紐馬，全程享受過程。(曹燕提供、蕭毅攝影)
曹燕和張江夫妻倆人首度一起參加紐馬，全程享受過程。(曹燕提供、蕭毅攝影)
曹燕和張江夫妻倆人首度一起參加紐馬，全程享受過程。(曹燕提供、蕭毅攝影)
曹燕和張江夫妻倆人首度一起參加紐馬，全程享受過程。(曹燕提供、蕭毅攝影)

馬拉松 華人 紐約

上一則

反聖嬰現象 紐約州預計連續第二年暖冬

下一則

紐約馬拉松回歸 3.3萬選手奔跑 華裔受喝采

延伸閱讀

紐約馬拉松 疫情下回歸 3萬跑者奔馳 不少華人面孔

紐約馬拉松 疫情下回歸 3萬跑者奔馳 不少華人面孔
洛杉磯7日馬拉松 肯亞和威爾斯選手分獲男女冠軍

洛杉磯7日馬拉松 肯亞和威爾斯選手分獲男女冠軍
圖輯／看紐約人的熱情 第50屆紐約馬拉松回歸 民眾夾道

圖輯／看紐約人的熱情 第50屆紐約馬拉松回歸 民眾夾道
眾院通過1.2兆元基建案 紐約分得1700億

眾院通過1.2兆元基建案 紐約分得1700億
周末好去處╱為選手加油 紐約馬拉松周日開跑

周末好去處╱為選手加油 紐約馬拉松周日開跑

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)

影／與熟食店員工起爭執 紐約布碌崙非裔男投燃燒瓶瞬引烈火

2021-11-01 16:05
民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

2021-11-03 07:18

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回