章軍 逾50歲跑完26.2哩全程第5人

章軍在7日的紐馬中，為50歲以上級距的參賽者中，第五個跑完26.2哩全程的選手。(章軍提供)

從密蘇里州聖路易斯(St. Louis)到紐約參加7日馬拉松 的華人章軍，是熱愛長跑的好手，全世界的六大馬拉松賽事，他已經參加了五個；他表示，自己的目標是以超過50歲的年齡，在六大馬拉松中都能以三小時內成績完賽。

第三次參加紐馬的章軍，以世界六大馬拉松為目標，目前除了在日本東京 的仍未參加過，其於在歐洲、美國 的賽事都已經完賽；現年52歲的他，在7日的紐馬中，為50歲以上的參賽者中，第五個跑完26.2哩全程的選手。 章軍在2016年首度參加紐馬。(章軍提供)

章軍表示，雖然年齡不小，速度比不上年輕人，但無論對於幾歲的選手來說，要在三個小時內跑完全馬仍是不容易的目標，他也希望之後參加東京馬拉松，也能維持這樣的好成績。

43歲才開始跑步的章軍說，他原本固定打籃球，但到中年之後，發現血壓、血脂和膽固醇三高纏身，聽到周邊朋友都說跑步對身體有益，於是想著以鍛鍊身體為目的跑步，但後來發現跑步對自己帶來的成就感和意義，才投身成為業餘選手。 章軍為鍛鍊身體接觸跑步，最後跑出興趣。(章軍提供)

至今參加各個大小馬拉松的章軍回憶，當初他的第一場馬拉松，是在開始跑步後三個月，原本只想報名半馬的他在訓練後發現自己體能還行，於是在比賽前一天臨時改成全馬，最後也取得不錯的成績，因此奠定他的基礎。

雖然7日紐馬當天，家人未到場邊替章軍加油，他說太太也很支持，「鍛鍊身體不是為了自己，也是為了家人，保持好的身體，才能有家庭幸福、各方面安穩」，而他也希望自己體能可以，也要繼續跑下去，跑遍世界六大馬拉松賽。