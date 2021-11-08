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反聖嬰現象 紐約州預計連續第二年暖冬

編譯孫梁╱綜合7日電
聯邦海洋暨大氣管理署展望，紐約州很可能連續第二年出現濕潤的暖冬；圖為7日的中央公園。(Getty Images)
聯邦海洋暨大氣管理署展望，紐約州很可能連續第二年出現濕潤的暖冬；圖為7日的中央公園。(Getty Images)

紐約州今年很可能連續第二年出現濕潤的暖冬，聯邦海洋暨大氣管理署(NOAA)本周公布今年冬季的氣象展望，認為美國多數地區從12月到明年2月的降水將高於平均水平，包括紐約州，特別是上州地區。

與去年相同，「反聖嬰現象」(La Nina)今年將繼續在東太平洋海域出現，赤道附近的水域變冷將帶來全球影響，包括西北部地區更可能降溫，而東南部地區則較溫暖。這種反常現象在很大程度上，將導致東北部地區出現暖冬，以及降雨多於降雪

NOAA的氣象人員表示，「反聖嬰現象」將連續第二個冬季出現，因此他們對今年冬季的氣溫和降水展望與去年類似。

紐約上州去年的氣溫高於正常年景，降雪卻低於正常，顯示氣象部門去年對上州地區的預報準確；雪城(Syracuse)去年冬季的氣溫比平均水平高2.4華氏度，降雪比平均水平少三呎。

紐約州的氣象部門表示，上州地區今年冬天出現暖冬的概率大於50%，出現正常冬季的概率雖然仍有33%，但比往年更冷的可能性只有17%。

氣象人員指出，長期氣象預報是預測未來的天氣，因此意味著也可能出現其他的天氣結果，儘管其他結果的可能性較低。

「反聖嬰現象」導致北美大陸中部地區的高速氣流大幅向下滾動，然後在從俄亥俄河谷到紐約上州的北方地區升起抬高。高速氣流的運動過程如果出現小幅波動，將影響到上州地區的冷暖，發生是降雪還是降雨的變化。

但「反聖嬰現象」不是造成暖冬的唯一因素，過去數十年來的氣候暖化現象等也是因素之一。

但NOAA的預報與私營天氣網站Accuweather的預報不一致，Accuweather認為，在大湖效應的影響下，今年將是一個多雪的冷冬。

聯邦海洋暨大氣管理署展望，紐約州很可能連續第二年出現濕潤的暖冬；圖為7日的中央公...
聯邦海洋暨大氣管理署展望，紐約州很可能連續第二年出現濕潤的暖冬；圖為7日的中央公園。(Getty Images)
聯邦海洋暨大氣管理署展望，紐約州很可能連續第二年出現濕潤的暖冬；圖為7日的中央公...
聯邦海洋暨大氣管理署展望，紐約州很可能連續第二年出現濕潤的暖冬；圖為7日的中央公園。(Getty Images)

紐約州 紐約上州 降雪

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