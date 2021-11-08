我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入境美國須完成接種 航空公司把關 7個QA須知

馬斯克問「要賣10%特斯拉股票嗎」58%推友喊賣

美國曉澳地區聯誼會 捐2.4萬助罹癌華男林志鵬

記者和釗宇／紐約報導
美國曉澳地區聯誼會為患癌華男林志鵬籌款捐出2萬4400元，左起依次為李雄、林亞婷、盧端金和林建新。（記者和釗宇／攝影）
美國曉澳地區聯誼會為患癌華男林志鵬籌款捐出2萬4400元，左起依次為李雄、林亞婷、盧端金和林建新。（記者和釗宇／攝影）

24歲的華裔男子林志鵬罹患罕見肌上皮癌，近期病情惡化失去自理能力，醫生也診斷其時日無多，而根據其家人透露，林志鵬近期病情尚未好轉；為幫助林志鵬排憂解難，美國曉澳地區聯誼會籌款超過2萬4000元，移交給林志鵬的表妹林亞婷。

本報此前報導，24歲的林志鵬約五年前持學生簽證來美讀書，後家中生變，開始半工半讀，在日式餐廳擔任經理；2019年他診斷出患有罕見的肌上皮癌，經歷第一次手術後身上癌細胞仍繼續擴散，之後每周要接受五次電療，導致他下半身癱瘓、失去生活自理能力；近日林志鵬已轉至臨終關懷部門，醫生表示他最多還能堅持半年，要家屬做心理準備。

林亞婷7日表示，林志鵬的病情並未好轉，化療也引起頭髮脫落，現在僅憑藉年紀尚輕勉強堅持，希望能夠得到好的治療，爭取康復的機會；由於下身癱瘓，林志鵬已經沒有機會回國，只能等父母前來美國照顧；但父母現在由於簽證問題，不能很快來美，但預計近期將前來。

曉澳地區聯誼會主席林建新日前也前往醫院看望林志鵬，他表示，林志鵬和他同屬一個鎮，「希望我們能帶好這個頭，讓更多華人鄉親向他伸出援手，送出溫暖，我們華人都有樂善好施的奉獻精神。」

林建新說，本次曉澳地區聯誼會共籌得捐款2萬4400元，全數轉交林志鵬的表妹林亞婷，由家屬全權支配；曉澳地區聯誼會常務副主席兼秘書長李雄、名譽主席李旦雄、美國大費城連江同鄉會主席盧端金、常務副主席陳揚文等出席捐贈儀式。

美國 學生簽證 華人

上一則

「法林頓大廈」豪華公寓最耀眼的法拉盛新地標

下一則

感謝支持華人社區 美國福建同鄉會 頒莫乃漢貢獻獎

延伸閱讀

全球疫情期間預期壽命衰退 美國第二 年輕人為主

全球疫情期間預期壽命衰退 美國第二 年輕人為主
「永恆族」國際開紅盤 美國反應卻兩極化

「永恆族」國際開紅盤 美國反應卻兩極化
移民信箱／在美國境內境外申請綠卡 各有優點

移民信箱／在美國境內境外申請綠卡 各有優點
房地產論壇11.14登場 專家談投資管理

房地產論壇11.14登場 專家談投資管理
內陸華人聯誼會助弱勢家庭 捐500雙運動鞋

內陸華人聯誼會助弱勢家庭 捐500雙運動鞋

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)

影／與熟食店員工起爭執 紐約布碌崙非裔男投燃燒瓶瞬引烈火

2021-11-01 16:05
民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

2021-11-03 07:18

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回