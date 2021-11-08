美國曉澳地區聯誼會 捐2.4萬助罹癌華男林志鵬

美國曉澳地區聯誼會為患癌華男林志鵬籌款捐出2萬4400元，左起依次為李雄、林亞婷、盧端金和林建新。（記者和釗宇／攝影）

24歲的華裔男子林志鵬罹患罕見肌上皮癌，近期病情惡化失去自理能力，醫生也診斷其時日無多，而根據其家人透露，林志鵬近期病情尚未好轉；為幫助林志鵬排憂解難，美國 曉澳地區聯誼會籌款超過2萬4000元，移交給林志鵬的表妹林亞婷。

本報此前報導，24歲的林志鵬約五年前持學生簽證 來美讀書，後家中生變，開始半工半讀，在日式餐廳擔任經理；2019年他診斷出患有罕見的肌上皮癌，經歷第一次手術後身上癌細胞仍繼續擴散，之後每周要接受五次電療，導致他下半身癱瘓、失去生活自理能力；近日林志鵬已轉至臨終關懷部門，醫生表示他最多還能堅持半年，要家屬做心理準備。

林亞婷7日表示，林志鵬的病情並未好轉，化療也引起頭髮脫落，現在僅憑藉年紀尚輕勉強堅持，希望能夠得到好的治療，爭取康復的機會；由於下身癱瘓，林志鵬已經沒有機會回國，只能等父母前來美國照顧；但父母現在由於簽證問題，不能很快來美，但預計近期將前來。

曉澳地區聯誼會主席林建新日前也前往醫院看望林志鵬，他表示，林志鵬和他同屬一個鎮，「希望我們能帶好這個頭，讓更多華人 鄉親向他伸出援手，送出溫暖，我們華人都有樂善好施的奉獻精神。」

林建新說，本次曉澳地區聯誼會共籌得捐款2萬4400元，全數轉交林志鵬的表妹林亞婷，由家屬全權支配；曉澳地區聯誼會常務副主席兼秘書長李雄、名譽主席李旦雄、美國大費城連江同鄉會主席盧端金、常務副主席陳揚文等出席捐贈儀式。