疫情高峰期堅守一線 華裔律師陳志麟當輔警獲表揚

陳志麟(左三)與家人參加他升任輔警巡官的典禮。(陳志麟提供)

華裔律師陳志麟(James Chin)12年前為圓自己的警察 夢，加入紐約市警輔警(NYPD Auxiliary)計畫，去年疫情 高峰期，他堅守一線，作為警察的「眼睛與耳朵」，義務服務247個小時，日前獲得市警107分局的嘉獎。

為感謝陳志麟(右二)在疫情高峰期堅守一線，107分局局長陳建祖(左二)日前為他頒發嘉獎。(陳志麟提供)

陳志麟在紐約出生長大，他的父母早年間從香港移民美國，他通過特殊高中入學考試進入布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，後進入聖若望大學(St. John's University)，畢業後前往市立大學法學院深造，後成為一名律師。

對於這段擔任輔警的經歷，陳志麟表示，他原本希望成為一名警察，12年前加入了市警的輔警計畫；他說，雖然自己的職業規畫改變，但他依然留在輔警的團隊，目前在團隊中擔任輔警巡官(Auxiliary Lieutenant )職位，服務社區民眾。

陳志麟說，去年疫情爆發，他與同儕堅守在一線，為社區民眾分發防疫 物資，時刻了解超市與雜貨商店的貨源儲備，聆聽社區的需求，堅持義務服務247個小時；他說，當時家人也擔憂他的健康，他只能做好防疫措施，堅持幫助更多居民。

陳志麟表示，他於去年12月接種了第一劑新冠疫苗，1月完全接種，日前又接種了補強針。(陳志麟提供)

因前線的工作性質，陳志麟今年1月完全接種，日前又接種了補強針，讓他更好防疫在一線服務民眾；他說，疫情爆發後，他的工作時間也更靈活，他常常上午6時開始工作，周末閒暇時間也「犧牲」給輔警計畫，成為社區與居民溝通的橋梁。

為感謝陳志麟(左)在疫情高峰期堅守一線，107分局局長陳建祖(右)日前為他頒發嘉獎。(陳志麟提供)

為感謝陳志麟在疫情高峰期堅守一線，107分局局長陳建祖(Kevin Chan)日前為他頒發嘉獎；陳志麟表示，加入市警的輔警計畫後，當局會對申請者進行體能與法律常識等培訓，為日後計畫從事警察或進入司法機構的人士打下基礎，他鼓勵更多亞裔加入輔警團隊，共同抵抗日益增加的仇恨犯罪。