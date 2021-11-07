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周經皓 接掌國際獅子會紐約法拉盛分會

記者牟蘭／紐約報導
國際獅子會紐約法拉盛分會，日前在法拉盛舉辦年度就職慈善晚會暨2021年年會，周經皓(前排左七)接任第35屆獅子會會長。(記者牟蘭／攝影)
國際獅子會紐約法拉盛分會，日前在法拉盛舉辦年度就職慈善晚會暨2021年年會，周經皓(前排左七)接任第35屆獅子會會長。(記者牟蘭／攝影)

國際獅子會紐約法拉盛分會日前在法拉盛舉辦年度就職慈善晚會暨2021年年會，上屆第一副會長周經皓接任第35屆獅子會會長；當晚周經皓帶領百餘會員，悼念疫情中兩名不治的會員，承諾將秉承獅子會的傳統，繼續舉辦健康講座等活動，服務社區居民。

去年疫情爆發，獅子會紐約法拉盛分會停止換屆，今年疫情趨緩，重新舉辦換屆儀式，前任會長將會印交棒給現任會長周經皓；周經皓表示，1987年、他14歲時，一家人移民美國，多年來見證法拉盛與獅子會的共同成長。

回顧過去一年，周經皓說，獅子會與不同的非營利組織合作，為社區發放超過150磅的食物與大量防疫物資，還協助市府鼓勵居民參與2020人口普查；他表示，接任後，將秉承獅子會的宗旨，繼續服務社區，舉辦敬老大會與健康講座等，為長者帶來有用的資訊。

第35屆的第一副會長由戚本潔擔任，第二副會長由韓寧續任，第三副會長由孔美金擔任。

駐紐約台北經濟處文化辦事處副處長陳珮瑩、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫、國際獅子會會長亞歷山大(Douglas X. Alexander)等均到場支持。

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