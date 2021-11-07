亞裔不滿市府取消資優班 市長轉投共和黨

史里華在州眾議會第23選區、第25選區、第26選區、第30選區、第40選區與第49選區的得票率均領先亞當斯；圖為法拉盛第20小學的投票站。(記者牟蘭／攝影)

雖然民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)已鎖定勝局，但根據市選舉局非官方統計數據顯示，華裔聚居的皇后區法拉盛、貝賽，以及布碌崙(布魯克林)的日落公園等選區，選民更青睞共和黨 候選人史里華(Curtis Sliwa)；分析人士稱，因現任市府在教育與治安政策中罔顧亞裔 民意，導致選民轉投共和黨。

國會眾議員孟昭文在推特上點名包括州眾議會第25選區的李羅莎(Nily Rozic)、第26選區的布朗斯汀(Edward Braunstein)與第40選區的金兌錫等五位州眾議員，指出他們的選區在此次市長選舉中翻紅。

孟昭文表示，雖然不在籍投票尚未完成統計，但這些選區的多數民眾已轉投共和黨，她呼籲民主黨加強社區外展，鼓勵亞裔選民投票，「2020年(總統大選)中沒有任何一個社區的投票率增幅超過亞太裔社區」。

根據市府統計，包括法拉盛的州眾議會第40選區的投票結果顯示，史里華領先亞當斯超過1400票；此外，史里華在州眾議會第23選區、第25選區、第26選區、第30選區與第49選區的得票率均領先亞當斯。

除了市長選舉外，皇后區的市議會第19選區選舉中，政治老將前州參議員艾維樂(Tony Avella)落後共和黨候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)1653票，市議員瓦隆(Paul Vallone)在民事法庭法官選舉中也落後共和黨對手千餘票。

對此，金兌錫將民主黨在亞裔選區的失利，歸咎於市長白思豪(Bill de Blasio)強行取消資優班、對仇恨亞裔犯罪打擊不利以及未能妥善在疫情期間處理養老院問題等；他稱，因養老院醜聞，亞裔選民同樣對前州長州長葛謨(Andrew Cuomo)不滿，也影響此次亞當斯獲得的票數。

根據substack.com網站公布的報告，從2017年起亞裔選民對民主黨的支持率逐漸下降；數據顯示，白思豪於同年在市長選舉中對戰共和黨候選人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，在亞裔人口占75%的選區中獲67%的得票率，遠超過對手33%的得票率。

但今年的選票結果顯示，在亞裔人口占75%的選區中，亞當斯獲得60%的得票率，史里華獲得40%的得票，在亞裔人口50%的亞裔選區中，亞當斯獲得54%的得票率，史里華獲得46%的得票率；這份數據顯示，民主黨市長候選人所獲的得票率，均低於四年前的數據。