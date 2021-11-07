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市府要收回怡東商場：維持現有商家權益

記者顏嘉瑩╱紐約報導
市管理服務局近日表示，新管理層將會協助當地經濟並支持小商家，同時強調屆時市府也會優先維持現有商家權益。(記者顏嘉瑩╱攝影)
市管理服務局近日表示，新管理層將會協助當地經濟並支持小商家，同時強調屆時市府也會優先維持現有商家權益。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠東百老匯的「怡東商場」，在疫情之後商家接連關門，恐面臨遭到市府將經營權收回；不久前商場業主、商家召開記者會，呼籲市府降低租金和地稅，以拯救商場與小商家，紐約市管理服務局(Department of Citywide Administrative Services)近日表示，新管理層將會協助當地經濟並支持小商家，同時強調屆時市府也會優先維持現有商家權益，代表收回商場，是勢在必行。

今年8月底，美國紐約商戶聯合總會與商場經理陳Terry曾召開記者會，表示商場恐被市府收回的消息，讓商戶人心惶惶；陳Terry當時請律師向市府提出延期交租請求，甚至希望等到明年1月新市長上任後，再討論商場的發展。

不過市管理服務局發言人近日針對怡東商場議題表示，在疫情期間華埠是受創最嚴重的社區之一，而市府應該要支持社區的小商家，「怡東商場是華埠重要的一部分，相信新管理層將會協助地方經濟發展，同時也保護那些現有的租戶小商家。」

該發言人強調，經營權被市府收回，並交給新管理層後，市府也會優先維持現有商家權益，讓商戶不需擔心。

而怡東商場內最大商戶的新怡東大酒樓，董事長盧揚潮表示，酒樓在疫情期間暫停營業，但在與商場管理層的協商之下，才沒有受到租金追繳和逼遷；他表示，該酒樓希望能夠繼續留在社區服務，也將投入500萬元重新裝潢、整修。

不過他也強調，先決條件是商場管理層能與市府達成減地稅協議，如此若談判順利，酒樓將於明年第一季裝修後再度對外營業。

現任怡東商場管理層於1985年與市府簽下50年租約至2035年，不過自1985年商場業主向市府承租下怡東商場後，屢次欠租，至今已積欠1300萬元租金，而業主則在2019年宣告破產；但陳Terry表示，就算遭遇疫情商場經營困難，目前也僅積欠市府三、四個月的租金、約35萬至40萬元不等。

租金 疫情 華埠

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