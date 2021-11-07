愛迪生電信詐騙 華埠商家險上當

愛迪生電信詐騙，華埠年輕商家險上當。(記者張晨╱攝影)

詐騙 分子假扮聯合愛迪生(Con Edison)員工，謊稱業主斷電欠費並有工程師正在路上切斷電路而實施詐騙，曼哈頓華埠 一年輕店主日前接到類似電話，騙徒甚至在電話中試圖告知當事人「這條人工電話不能提供繳費服務，而需要轉介到另一部門」；直到騙徒說出錯誤服務地址，才被當事人識破。

在華埠經營理髮店的梁先生日前在社交媒體分享了自己險些被騙的經歷，他表示，當天他接到聯合愛迪生電力公司的電話，對方口音很重，告知其拖欠電費應，且前往斷電的工程師也已經在路上。

梁先生隨後詢問對方，如何召回工作人員，因為店鋪明日還要營業；對方立即表示，電話中不能接受匯款，要梁先生等待轉接服務。

聽到此，當事人表示，並沒有百分百的相信，但因為對方沒有急於所要付款方式，就也沒有認為是完全的電信詐騙。

梁先生說，隨後他被轉接到了「電斷工程部」，對方不緊不慢地了解情況，隨後表示可提供緊急暫緩，召回正在路上的工程師，但需要梁先生提供預付押金，不想卻在最後說出了位於華埠中央街一個虛假的聯繫服務地址。

直到此，梁先生才意識到，長達近30分鐘的電話與轉接是電信詐騙，掛斷後他立即致電愛迪生公司確認並說明了情況。

愛迪生公司也回應，不會打電話催繳電費，而是採用寄信的方式，且根本沒有「斷電工程部」；更不會要求客戶通過禮品卡或預先充值等借記卡(pre-paid debit card)、比特幣等付款，所有轉帳都是通過ConEd.com完成交易，且不會收取電表(meter)的押金或費用。