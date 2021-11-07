眾院通過1.2兆元基建案，紐約分得1700億。(記者張晨╱攝影)

1.2兆元基礎建設法案5日深夜在眾議院以228票對206票表決通過，將送交拜登總統簽署；紐約將分得1700億元，此耗時數月達成協議的基建法案內容，包括為全國道路、橋梁、鐵路等提供修建經費，並且擴大網路寬頻服務，讓民眾上網更加便利。

目前紐約州 1700億的初步計畫主要用於改善高速公路、機場、鐵路、公共交通以及供水。

高速公路的總資金為125億元，其中115億元將用於道路和高速公路修繕，19億元用於橋樑維修，1億4200元用於電動汽車充電等基礎設施。

紐約三大主要機場的設施改善資金為近10億元，其中甘迺迪國際機場(JFK)分到2億9000萬元，拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)為1億5000萬元，長島麥克阿瑟9Long Island MacArthu)為2億1500萬元。

鐵路的總投入資金約為580億元，220億用於改善美鐵(Amtrak)，包括哈德遜河下的Gateway隧道項目，240億美元用於東北走廊線(Northeast Corridor)現代化；120億元用於城際客運鐵路，包括高速鐵路。

水資源方面改善的總資金為900億元，其中147億用於美國環保署(EPA)州飲用水循環基金(Drinking Water State Revolving Fund, DWSRF)，為基礎設施項目提供撥款和貸款 ；147億元用州淨水循環基金(Clean Water State Revolving Fund, CWSRF)，該基金向各州提供貸款以改善水質；另有554億元補充緊急撥款。

最後公共交通的總資金為98億元，將全部用於清潔能源公車和公共交通基礎設施改善；這筆資金還將意味著更快的渡船，完成史泰登島高速公路(Staten Island Expressway)高乘載車道車道(HOV)，升級城市下水道系統，以更好地處理洪水等問題。