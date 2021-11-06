共和黨勢力崛起 紀思庭暫落後 缺席選票力追

第43市議會選區市議員紀思庭(左)以及預料會勝出的第47市議會選區民主黨候選人李凱健。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)南區多個市議員席位中可見共和黨 勢力的崛起，華社第48選區羊頭灣確定由共和黨人奪下，康尼島第47選區則以民主黨 候選人稍勝出，但還未下定局；在華人 關注的第43市議會選區，現任市議員紀思庭(Justin Brannan)雖票數稍落後，但有信心缺席選票計算完畢後，能贏得連任。

第43市議會選區，目前由共和黨籍福克斯(Brian Fox)以50.44得票率，對上49.39%的紀思庭，兩人均對計算缺席選票後勝選表示信心；福克斯發言人表示其優勢在於取得軍人選票的支持，「我們很努力地競選，非常有信心」，紀思庭發言人則指出，目前民主黨籍缺席投票比共和黨登記的還要多802張，勝券在握。

「當所有選票被計算後，我們會贏得這場勝利」，紀思庭說；發言人也提到，在2020年的地方選舉中，缺席選票都補上了差距，使得民主黨贏得勝利，「隨著更多選票的計算，民主黨得票曲線會上升。」

另外同樣受到華人關注的第47市議會選區，民主黨李凱健(Ari Kagan)只是以51%的得票率領先共和黨候選人蘇斯卡(Mark Szuszkiewicz)，在2020年對戰第46選區州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)的蘇斯卡，差點就能反超勝出；但專家分析此次競選對李凱健還是更有利，畢竟選區未包含傾向共和黨的貝瑞吉，預料他會奪得勝利。

第48選區市議會，以65%得票率的共和黨候選人韋爾尼科夫(Inna Vernikov)鎖定勝局，缺席選票也無法挽回局勢，對手佩斯坦(Steve Saperstein)宣布敗選；韋爾尼科夫是前總統川普的支持者、離婚律師，「我想(這場勝利)對左傾民主黨分子發出一個強有力的信息，我們受夠他們推行的政策不斷地在摧毀我們的城市、社區。」