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紐約客談╱ 共和黨政治新秀扳倒民主黨老將 選民對左傾政策失望

紐約客談

普選落幕，「藍州」紐約與新州的共和黨表現亮眼，幾位共和黨新秀「扳倒」民主黨老將，其中卡車司機德爾(Edward Durr)僅花153元競選經費打敗現任新州參議院議長；民主黨籍前州參議員艾維樂(Tony Avella)與市議員瓦隆(Paul Vallone)也雙雙在選舉中落後，不斷上演驚奇。

部分華人反而鬆了一口氣，近年來「藍州」政治積極左傾，以紐約為例，不少政策以「公平」為由，讓辛勤打工人心寒；從市府要求取消特殊高中入學考試與資優班，再到遊民所計畫與社區監獄，每一個政策幾乎都與社區訴求背道而馳。

最讓人擔憂的是保釋金改革法案，嫌犯抓了放，放了抓，警察也只能「冷眼」對待罪案，致使治安日益嚴峻；正因如此，選民只好轉投共和黨，以長島兩郡的檢察官選舉為例，兩位共和黨候選人均已鎖定勝局。

華裔與其他族裔無非是期盼治安好、教育佳，打拚一輩子房產不貶值；近年來隨著亞裔參政的覺醒，選民也在兩黨間尋求平衡，期盼選上一個有「基本常識」的民代。

拋去政治因素，多數民眾都是選人不選黨，以2017年市議員霍頓(Robert Holden)對陣前任舉例，他在民主黨初選中敗北，普選改為共和黨，一舉獲勝。

不過無論如何，亞裔也只有投票才能有話語權。

共和黨 紐約客談 民主黨

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