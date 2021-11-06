民主黨州長初選／霍楚對戰詹樂霞 皇后區選票成決定因素

詹樂霞（左）需要溫和派選民的選票，來對抗霍楚。（美聯社）

雖然距離州長選舉還有一年時間，但現任州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)已經開始在民主黨 黨內初選中「掐架」，政治觀察家將選票拉鋸戰的關鍵點放在了皇后區 ，認為從紐約市 長民主黨初選亞當斯的獲勝中，揭示了種族多元化且工人和中產階級集聚的皇后區至關重要的地位。

「皇后區是州長競選中的归零地(Ground Zero)。」資深政治顧問申科夫(Hank Sheinkopf)表示，「這裡的選民主要是工人和中產階級，他們關注就業、穩定性和公共安全，他們是亞當斯在六月民主黨初選中獲勝的關鍵。」

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也表示，「皇后區將成為明年州長競選的焦點，這裡的選票將對選舉產生決定性影響。」

被稱為「世界之區」(World's Borough)的皇后區主要有三個重要部分：西部為國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)代表的社會主義左翼進步移民社區；中部聚集較多白人、猶太裔和東亞裔居民的社區；以及南部匯集的非洲裔和南亞裔居民，他們是國會眾議員、皇后區民主黨部主席米克斯(Gregory Meeks)和理查茲的主要支持者。

目前霍楚和詹樂霞已經將目光放在了皇后區，競相爭取這個紐約市種族多元化的民主黨關鍵陣營。申科夫指出，詹樂霞曾經的勝利和她與工人家庭黨(Working Families Party)的緊密關係有關，並同時擁有左翼進步人士、西語裔和亞裔選民的支持，「她還需要溫和派選民的選票，來對抗霍楚在上州和其他地區的積累」。

但從目前形式看，霍楚並沒有給對方這樣的機會，她利用現在的職權重點解決著皇后區的問題，譬如取代葛謨後，立刻落實拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)新機場快線(AirTrain)建設項目，取消阿斯托利亞(Astoria)擬建的天然氣燃料發電廠，艾妲(Ida)水災後將救濟金主要用在皇后區等，獲得了包括歐凱秀、州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)和理查茲的公開贊同，而這些人物影響著皇后區不同地區的關鍵選民。

政治顧問指出，詹樂霞曾在紐約市議會任職十年，對於皇后區也並不陌生，當前也與皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)一起負責槍支回收計畫，「她正試圖利用與皇后區公檢法系統的深厚關係，來建立她的聯盟以獲得州長席位。」