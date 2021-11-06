我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

民主黨州長初選／霍楚對戰詹樂霞 皇后區選票成決定因素

記者張心／紐約報導
詹樂霞（左）需要溫和派選民的選票，來對抗霍楚。（美聯社）
詹樂霞（左）需要溫和派選民的選票，來對抗霍楚。（美聯社）

雖然距離州長選舉還有一年時間，但現任州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)已經開始在民主黨黨內初選中「掐架」，政治觀察家將選票拉鋸戰的關鍵點放在了皇后區，認為從紐約市長民主黨初選亞當斯的獲勝中，揭示了種族多元化且工人和中產階級集聚的皇后區至關重要的地位。

「皇后區是州長競選中的归零地(Ground Zero)。」資深政治顧問申科夫(Hank Sheinkopf)表示，「這裡的選民主要是工人和中產階級，他們關注就業、穩定性和公共安全，他們是亞當斯在六月民主黨初選中獲勝的關鍵。」

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也表示，「皇后區將成為明年州長競選的焦點，這裡的選票將對選舉產生決定性影響。」

被稱為「世界之區」(World's Borough)的皇后區主要有三個重要部分：西部為國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)代表的社會主義左翼進步移民社區；中部聚集較多白人、猶太裔和東亞裔居民的社區；以及南部匯集的非洲裔和南亞裔居民，他們是國會眾議員、皇后區民主黨部主席米克斯(Gregory Meeks)和理查茲的主要支持者。

目前霍楚和詹樂霞已經將目光放在了皇后區，競相爭取這個紐約市種族多元化的民主黨關鍵陣營。申科夫指出，詹樂霞曾經的勝利和她與工人家庭黨(Working Families Party)的緊密關係有關，並同時擁有左翼進步人士、西語裔和亞裔選民的支持，「她還需要溫和派選民的選票，來對抗霍楚在上州和其他地區的積累」。

但從目前形式看，霍楚並沒有給對方這樣的機會，她利用現在的職權重點解決著皇后區的問題，譬如取代葛謨後，立刻落實拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)新機場快線(AirTrain)建設項目，取消阿斯托利亞(Astoria)擬建的天然氣燃料發電廠，艾妲(Ida)水災後將救濟金主要用在皇后區等，獲得了包括歐凱秀、州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)和理查茲的公開贊同，而這些人物影響著皇后區不同地區的關鍵選民。

政治顧問指出，詹樂霞曾在紐約市議會任職十年，對於皇后區也並不陌生，當前也與皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)一起負責槍支回收計畫，「她正試圖利用與皇后區公檢法系統的深厚關係，來建立她的聯盟以獲得州長席位。」

皇后區 紐約市 民主黨

上一則

紐約客談╱ 共和黨政治新秀扳倒民主黨老將 選民對左傾政策失望

下一則

里民會談8大道遊民收容所：將全天有保安監管

延伸閱讀

亞當斯頭3期薪水 領比特幣…打造紐約加密貨幣產業中心

亞當斯頭3期薪水 領比特幣…打造紐約加密貨幣產業中心
葛謨批對他刑事指控零證據 譴責奧伯尼警長濫權

葛謨批對他刑事指控零證據 譴責奧伯尼警長濫權
詹樂霞宣布參選州長 成霍楚勁敵

詹樂霞宣布參選州長 成霍楚勁敵
州檢察長詹樂霞宣布參選州長 成霍楚最強競爭對手

州檢察長詹樂霞宣布參選州長 成霍楚最強競爭對手
詹樂霞選州長 估數日內宣布

詹樂霞選州長 估數日內宣布

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍