部分華社恐重畫到其他選區 班森賀華人連署反對

班森賀華人服務中心4日舉行講座，向民眾講解州選區重畫委員會有意將華社併入其他社區的建議。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州選區重畫獨立委員會日前提出建議，將布碌崙 (布魯克林)班森賀部分華社地區，從原本的第47州眾議員選區畫到第45選區，將造成原隸屬的市警分局、學區 及社區委員會全部變動；班森賀華人 服務中心4日召開會議向華人傳達消息，指出這樣的畫分恐會影響華社利益與資源，多年來在社區建造的關係也付諸流水，正收集民眾的簽名反對重畫。

根據計畫，從O大道至U大道、Mcdonald大道至西7街的區域，將從原本第47州眾議員寇頓(William Colton)的選區改到第45選區；這意味著，轄管社區的警局由62分局換成61分局、21學區換成22學區、第11社區委員會換成第15社區委員會。

中心負責人羅添福表示，該選區內以華裔和義大利裔為主，兩個族裔多年來相互適應共存，若轉到第45選區以猶太人集中的中木(Midwood)社區，恐怕利益、資源的使用不同；他也強調華社與62分局建立的良好警民關係，是多年來付出的成果，重畫的話就要「從頭再來」，與社區各機構和執法單位重新建立聯繫，並不是件簡單事。

寇頓介紹，委員會自今年9月起就公布各個選區的重畫建議，針對該區的公聽會，將於16日在布碌崙的艾福斯學院(Medgar Evers College)舉行；他呼籲民眾踴躍表達意見、且把握機會利用各種渠道通知該會，之後會依據這些意見進行修正。

今年12月31日之前，委員會就會把提案交給州議會，屆時會票選是否通過；若遭到否定便有機會再次修改，第二次遭到否定，就由議會自行提出方案。

在華人服務中心的推動下，本周已開始在社區收集簽名，反對華社被畫分到其他選區，並積極在社區開辦教育講座，助民眾了解有關情況；目前該中心在班森賀的好旺酒家設有攤位，地址是Bay Parkway6720號，民眾可前往簽名，想擔任義工或參與反對活動的民眾也可致電(718)673-0303。