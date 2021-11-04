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共和黨掀起紅潮 紐約市、長島大有斬獲

記者牟蘭╱紐約報導
長島多個職位翻紅，華裔居民稱早預料到。(記者曹健／攝影)
長島多個職位翻紅，華裔居民稱早預料到。(記者曹健／攝影)

雖然紐約市和長島的選民以民主黨為主，但在今年普選中，共和黨頗有斬獲，在紐約市奪得四個市議員席位以及史泰登島區長；共和黨候選人在納蘇郡郡長、納蘇郡檢察官與蘇福克檢察官等職位的得票率也領先；其中兩郡的檢察官的選舉中，共和黨候選人以較大優勢鎖定勝局。

布碌崙(布魯克林)的市議會第48選區，共和黨候選人韋爾尼科夫(Inna Vernikov)以65%的得票率，鎖定勝局，遠高於民主黨候選人薩佩斯坦(Steve Saperstein)的35%；韋爾尼科夫是前總統川普的支持者，她反對強制接種疫苗，她表示自己的勝利代表選民對左傾激進政策的失望。

市議會第19選區由前州參議員艾維樂(Tony Avella)與共和黨候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)等角逐；帕拉迪諾以1653票領先政治經驗豐富的艾維樂，她3日宣布勝選。

皇后區第32選區的共和黨候選人、皇后區共和黨主席阿里奧拉(Joann Ariola)，以8597票領先對手民主黨候選人辛格(Felica Singh)，成功當選。

史泰登島第50選區的市議員由共和黨候選人卡爾(David Carr)以絕對性優勢鎖定勝局；該區的區長由共和黨候選人佛塞拉(Vito Fossella)勝出，他以60.88%對31.34%的得票率戰勝民主黨候選人墨菲(Mark S. Murphy)。

在納蘇郡，現任郡長庫倫(Laura Curran)獲得11萬7158票，共和黨候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)獲12萬7414票，不在籍選票尚未統計；布萊克曼宣布勝選，庫倫則拒絕承認敗選，希望當局清點完每一張選票。

在納蘇郡檢察官選舉，共和黨候選人唐納莉(Anne Donnelly)以14萬5766票、60%的得票率，遠高出民主黨候選人、州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)，確定當選。

蘇福克郡檢察官的選舉，共和黨候選人蒂爾尼(Ray Tierney)以14萬5933票、57%的得票率，領先民主黨候選人、現任蘇福克郡檢察官西尼(Tim Sini)，確定當選。

共和黨候選人韋爾尼科夫以65%的得票率，當選成為市議會第48選區市議員。(取自韋...
共和黨候選人韋爾尼科夫以65%的得票率，當選成為市議會第48選區市議員。(取自韋爾尼科夫推特)
史泰登島第32選區的市議員由共和黨候選人卡爾以絕對性優勢鎖定勝局。(取自卡爾競選...
史泰登島第32選區的市議員由共和黨候選人卡爾以絕對性優勢鎖定勝局。(取自卡爾競選網站)
阿里奧拉以8597票領先對手民主黨候選人辛格，成功當選第32選區的市議員。(取自...
阿里奧拉以8597票領先對手民主黨候選人辛格，成功當選第32選區的市議員。(取自阿里奧拉競選網站)
共和黨候選人佛塞拉成為史泰登島區長。(取自佛塞拉成推特)
共和黨候選人佛塞拉成為史泰登島區長。(取自佛塞拉成推特)
帕拉迪諾以1653票領先政治經驗豐富的艾維樂，她3日宣布勝選。(取自帕拉迪諾推特...
帕拉迪諾以1653票領先政治經驗豐富的艾維樂，她3日宣布勝選。(取自帕拉迪諾推特)

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