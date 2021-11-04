31位女性當選紐約市議員 超過半數史上最多

紐約市普選落幕，31名參選市議員的女性脫穎而出，首度創下市議會女性多於男性的紀錄；圖為21 in '21慶祝女性參選人在初選獲勝。(Getty Images)

紐約市 普選落幕，31名參選市議員的女性脫穎而出，超過市議會成員總數(51)的一半，首度創下市議會女性多於男性的紀錄；這些女性市議員中包括多位亞裔 代表，其中包括第20選區的黃敏儀、第23選區的李琳達與第26選區的黃茱莉(Julie Won，音譯)，她們盼望更多女性打破職場天花板，為選民發聲。

黃敏儀是繼州參議員劉醇逸與現任市議員顧雅明後，法拉盛第20選區的第三位華裔、該選區的首位亞裔女性市議員，她曾在各級政府和議員辦公室服務，首次選舉就獲得包括聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與國會眾議員孟昭文等多位民選官員的背書。

首次參選的韓裔 李琳達創造歷史，成為第23選區首位亞裔、女性市議員；她在勝選中表示，希望能打破職場天花板，為更多少數族裔的女性做出榜樣，鼓勵她們勇敢築夢。

韓裔黃茱莉在選區包括長島市、木邊與陽邊等地區的第26選區以壓倒性優勢勝出，她不滿外族裔對亞裔模範生「順從」印象，指出仍有許多亞裔居民在貧困線以下苦苦掙扎，她期盼新一代亞裔民代改變這些刻板印象。

31位女性市議員中還包括三位在普選中勝出的共和黨籍人士，包括擊敗經驗豐富的政治老將、前州參議員艾維樂(Tony Avella)的帕拉迪諾(Vickie Paladino)、皇后區共和黨主席阿里奧拉(Joann Ariola)以及首位南亞裔後任市議員韋爾尼科夫(Inna Vernikov)。

四年前成立的非營利組織21 in '21，旨在為女性在紐約市51個市議員席位中爭取至少21席，但今年的結果超出預期，31名女性在選舉中勝出，其中86%是少數族裔，女性市議員將成為市議會的多數。