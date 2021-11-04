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亞當斯：要當解決問題的市長 打造紐約市成親商城市

記者和釗宇／紐約報導
當選新一屆紐約市長的亞當斯3日承諾，將做一位能夠「解決問題」的市長。(路透)
當選新一屆紐約市長的亞當斯3日承諾，將做一位能夠「解決問題」的市長。(路透)

當選史上第二位非洲裔紐約市長的亞當斯(Eric Adams)3日承諾，上任以後將做一位能夠「解決問題」的市長，不會讓任何政治因素阻礙施政；他表示，將重新探討如何執行公務員強制疫苗接種令，並將致力於將紐約市打造成「親商城市」，並整治暴力犯罪

他在接受MSNBC採訪時表示，「我將成為一個『GSD』市長，一個能夠解決問題(Get Stuff Done)的市長；我希望人們了解我的故事，我當過洗碗工，有學習障礙，青少年時期被捕過；現在是時候解決制度化的貧困和不平等問題，讓紐約市擺脫官僚主義、反商業城市的標籤。」

雖然他被看做是民主黨溫和派，但他堅稱自己屬於進步派，「務實也可以是進步派，進步派也可以務實，我的政策屬於進步派。」

此前市長白思豪(Bill de Blasio)推動公務員強制接種遭遇很大爭議，亞當斯表示，他在上任前都不會再評論強制接種相關問題，但也表示，「我們需要重新探討如何執行強制接種令，但現在我已經說過，我不想對市長放馬後砲，他現在是市長，決定須由他來做。」

數據顯示，截至2日下午6時，全市已有92%的公務員至少接種一針，其中消防局接種率81%、市警局為85%、清潔局為84%；在接受其他媒體採訪時，亞當斯表示，白思豪未能和工會領袖充分溝通，「我將和工會領導坐下來溝通，最終解決這個問題，我希望現任市長也能這樣做；但是如果他沒有這樣做，情況就要繼續到明年1月，屆時就由我來和工會領袖溝通，解決問題。」

在接受彭博新聞採訪時，亞當斯說，紐約市在他治下將轉變為「親商城市」，他計畫對市府給各部門縮減3%到5%的預算，以此控制開支、避免加稅。

在接受福斯新聞採訪時，亞當斯表示，市府各局局長有責任確保商業興旺，「紐約州被稱作帝國州，但帝國每天都在遭到破壞，人們害怕在這裡經商，這裡成本太高、太官僚、經營太艱難。」

亞當斯還表示，他上任頭30天的首要任務是整治犯罪，「確保公共安全、清除幫派暴力；我們必須解決暴力犯罪給人們帶來的恐懼，因為這已經成為這裡的現實；所以我將重新組建去年被現任市長解散的反槍支暴力便衣執法隊，清除幫派暴力。」

紐約市 亞當斯 暴力犯罪

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