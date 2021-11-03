我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

紐約客談／選舉結束當選者責任開始 華社等著看

紐約客談

紐約市普選剛剛落幕，此次不光是在投票期間看到華裔積極參與、將選票投給心儀的候選人，選前由華人主導的造勢、宣傳活動更是不少；如今選舉結束，當選者的工作才真正展開，華人社區都睜著眼睛在看，這些新上任的民選官員，是否會履行選前承諾，為社區爭取最好的利益。

此次選舉華人關心的大議題，不在乎雷克島監獄、公共安全、遊民問題，以及特殊高中入學考試與資優班等，還有其他與各個華人社區息息相關的議題，也由於華人近年來積極參政、論政，同時「不再做啞裔」的呼聲四起，也讓更多人勇敢站出來、表達聲音，選前各個職位候選人積極拜會、大談自己的政見及理念，希望能夠獲得社區支持。

在紐約市，民主黨選民的數量為共和黨的七倍，雖然在普選之前，許多選區的當選人選已大致篤定，不過以選區包括曼哈頓華埠的第一選區市議員為例，仍看到有由華裔支持、以獨立候選人身分，站出來競選的莫美倫(Maud Maron)。

莫美倫此前在拜訪華埠社區時，即便台下的與會者認為，該選區市議員將由民主黨的馬泰(Christopher Marte)無懸念出任，但仍希望不同的政見，至少能為他帶來挑戰與鞭策。

競選宣傳活動的結束，並未代表著民眾關心的議題，在心儀的當選人上任後能就此迎刃而解，取而代之的是更多相互溝通、傾聽與了解，然後才能就不同問題討論出最好的解決方法。

在各家慶功答謝之餘，當選人切勿忘記在選舉期間對社區做出的承諾，選民的眼睛是雪亮的，而譁眾取寵的當選人，終會被鄙棄。

紐約客談，每周二至周六見報。

華人 紐約市 華埠

上一則

貴和中醫精治耳鳴耳聾中醫藥師崔述貴針藥合併緩解不適

下一則

否認為逃接種集體請病假 消防員工會轟白思豪隱瞞真相

延伸閱讀

普選日 紐約華埠投票站投票人數不及初選

普選日 紐約華埠投票站投票人數不及初選
爭取到更多莫德納補強針 中華公所3、4日繼續為社區接種

爭取到更多莫德納補強針 中華公所3、4日繼續為社區接種
紐約今普選「務必出門投票」…早6點至晚9點 每職位選一人

紐約今普選「務必出門投票」…早6點至晚9點 每職位選一人
紐約客談／缺少懸念的選舉 不可或缺的選票

紐約客談／缺少懸念的選舉 不可或缺的選票
紐約客談／抵抗仇恨亞裔風氣 請先投票獲話語權

紐約客談／抵抗仇恨亞裔風氣 請先投票獲話語權

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏