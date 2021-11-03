紐約客談／選舉結束當選者責任開始 華社等著看

紐約市 普選剛剛落幕，此次不光是在投票期間看到華裔積極參與、將選票投給心儀的候選人，選前由華人 主導的造勢、宣傳活動更是不少；如今選舉結束，當選者的工作才真正展開，華人社區都睜著眼睛在看，這些新上任的民選官員，是否會履行選前承諾，為社區爭取最好的利益。

此次選舉華人關心的大議題，不在乎雷克島監獄、公共安全、遊民問題，以及特殊高中入學考試與資優班等，還有其他與各個華人社區息息相關的議題，也由於華人近年來積極參政、論政，同時「不再做啞裔」的呼聲四起，也讓更多人勇敢站出來、表達聲音，選前各個職位候選人積極拜會、大談自己的政見及理念，希望能夠獲得社區支持。

在紐約市，民主黨選民的數量為共和黨的七倍，雖然在普選之前，許多選區的當選人選已大致篤定，不過以選區包括曼哈頓華埠 的第一選區市議員為例，仍看到有由華裔支持、以獨立候選人身分，站出來競選的莫美倫(Maud Maron)。

莫美倫此前在拜訪華埠社區時，即便台下的與會者認為，該選區市議員將由民主黨的馬泰(Christopher Marte)無懸念出任，但仍希望不同的政見，至少能為他帶來挑戰與鞭策。

競選宣傳活動的結束，並未代表著民眾關心的議題，在心儀的當選人上任後能就此迎刃而解，取而代之的是更多相互溝通、傾聽與了解，然後才能就不同問題討論出最好的解決方法。

在各家慶功答謝之餘，當選人切勿忘記在選舉期間對社區做出的承諾，選民的眼睛是雪亮的，而譁眾取寵的當選人，終會被鄙棄。

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