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爭取到更多莫德納補強針 中華公所3、4日繼續為社區接種

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所將於3、4日連續兩天，為民眾接種莫德納第三劑補強針。(記者顏嘉瑩/攝影)
中華公所將於3、4日連續兩天，為民眾接種莫德納第三劑補強針。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所於日前爭取到600多劑莫德納第三劑補強針，為社區接種；該公所宣布，近日已向州、市府爭取到更多莫德納疫苗，將於3(周三)、4日(周四)兩日，再度為社區接種，由於疫苗數量充沛，除了預約僑胞外，也歡迎僑胞隨到隨打(walk-in)。

中華公所主席于金山表示，此前公所先後開打輝瑞、強生和莫德納第三劑補強針，社區踴躍預約，有鑑於需求量大，公所再次與政府聯絡，此次獲得州、市府再度供應莫德納疫苗，並由樂民西藥房提供醫療人員協助，在社區為有需要的民眾接種疫苗。

于金山說，由於中華公所位於曼哈頓華埠中心，且接種醫療人員提供普通話、粵語、英文等服務，也能夠協助不精通英文的民眾更好的服務，並針對民眾疑慮提出專業正確的解答。

此次繼續為社區接種莫德納第三劑補強針，符合接種資格者可以預約或直接前往；接種民眾須年滿18歲以上、已接種過兩劑莫德納疫苗，並離第二劑注射日期間隔達六個月以上者，才可接種第三針。

中華公所接種疫苗時間為3、4日連續兩日的上午10時至下午2時，地點為華埠勿街(Mott St.)62號中華公所大禮堂；民眾需攜帶白色疫苗卡、有效身分證明，有醫療保險者則須攜帶醫保卡，65歲以上長者也應攜帶紅藍卡前往接種。

莫德納 疫苗 華埠

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