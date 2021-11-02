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白思豪與川普分道揚鑣 納稅人恐付3000萬元以上代價

編譯周芳苑／綜合1日電
紐約市終止與川普集團的大批合約，恐讓納稅人付出3000萬元以上的代價。(美聯社)
紐約市終止與川普集團的大批合約，恐讓納稅人付出3000萬元以上的代價。(美聯社)

國會山莊年初暴動事件過後，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)隔周放話，要終止川普集團(Trump Organization)所有合約；紐約市與前總統川普(Donald Trump)分道揚鑣，恐讓納稅人付出3000萬元以上的代價。

白思豪大動作與川普畫清界線，是為了當推動進步的英雄；他年初對記者說，這位總統違法，紐約市採取行動取消川普合約。

在撻伐川普行動下，中央公園兩個溜冰場提前六周關閉。紐約市7月為溜冰場選定新運營商，由擁有新澤西國家冰球聯盟魔鬼隊的業者Harris Blitzer Sports & Entertainment與二家開發商的合資企業，門票馬上漲， 四口之家收費109元，高於川普經營時的95元。

中央公園奧爾曼溜冰場(Wollman Rink)關閉後紐約市接管；旋轉木馬無人接管，今夏停擺，市府直到7月下旬聘請經營康尼島月神公園(Luna Park)業者 Central Amusement International 接手經營。

更嚴重的是，針對終止布朗士高爾夫球場，川普提告，聲稱被驅逐有權爭取3000多萬元賠償，州法院為此奮戰。儘管主計長斯靜格(Scott Stringer)大喊市府犯規並要求暫停，紐約市仍因市長反川普而付出昂貴代價。

川普集團花14年在前垃圾場開發建造渡輪點高爾夫球場(Trump Ferry Point)，2015年開放，耗資2億6900萬元，2018年又花費1000萬元加蓋設施，合約還有13年到期，紐約市2月通知解約，理由是川普成反聯邦政府的代名詞，不再吸引比賽，但法律文件稱，合約從未承諾辦比賽，只稱有「比賽水準」的場地。

紐約市府告訴法官，將採用另一條款，該條款附帶異常高的解約費，初估超過3000萬元。

紐約市府將球場移交他人，過程漏洞百出，先是打算交給喬治亞州某家新運營，後來陰錯陽差，匆忙改由Affiniti Ferry Point取代，實際營運的是喬治亞州業者Bobby Jones Links。

斯靜格激烈譴責，稱是公園部門倉促授予特許權協議，無法確定帶來最佳利益 。

川普集團經營下，高爾夫球場業績年年增，場地租金上升，目前租金年增率高於與Bobby Jones新協議的數字，New York Post推估，川普繼續經營，2035年時將為紐約市府帶來1620萬元，高於Bobby Jones的1390萬元。

紐約市 川普 租金

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