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霍楚簽法 帶薪家事假可用於照看兄弟姊妹 明年1月生效

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚1日簽署法案，擴大帶薪家事假覆蓋範圍至照看兄弟姐妹。（州長辦公室提供）
州長霍楚1日簽署法案，擴大帶薪家事假覆蓋範圍至照看兄弟姐妹。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)11月1日簽署法案，擴大帶薪家事假(Paid Family Leave)覆蓋範圍；根據新法，紐約州內員工的親兄弟姊妹若有嚴重健康問題，員工也可申請帶薪家事假，照看兄弟姊妹。

此前，紐約州帶薪家事假僅允許員工在照顧配偶、伴侶、子女、繼子女、父母、岳父母、祖父母和孫輩時使用，若有新生兒或以上家庭成員出現嚴重健康狀況需要照看，員工可申請帶薪家事假；新法將於明年1月生效，屆時紐約州內員工將可使用帶薪家事假照看兄弟姐妹，包括親姊妹、繼姊妹、養姊妹、同父異母或同母異父的姊妹；受照看的兄弟姐妹可以居住在紐約州以外或者美國以外。

霍楚表示，「照看家人是一項基本人權，人們不應該在照顧家人和獲取工資之間做選擇；爭取擴大帶薪家事假覆蓋範圍對我本人和很多民眾來說很重要，我很榮幸能和州議會、維權人士一起確保紐約州民眾在照顧兄弟姐妹時，不再承受丟掉工作的恐懼。」

紐約州帶薪家事假法案於2018年生效，員工可申請最多12周的帶薪家事假，將可獲得67%的工資；同時，若員工的子女或其他依賴其供養的兒童因感染新冠肺炎被隔離，員工也可申請帶薪家事假。

早年生子的霍楚表示，當年她不得不在照顧子女和政治事業上做出平衡，因此帶薪家事假對她本人也有特殊意義；她還呼籲國會在審議目前的社會支出預算案中加入帶薪家事假的條款。

紐約州 霍楚 美國

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