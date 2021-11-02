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紐約客談／缺少懸念的選舉 不可或缺的選票

曹健

今年的紐約市選舉，自6月份初選塵埃落定、民主黨候選人亞當斯出線之後，就失去了熱點，因為民主黨選民的數量是共和黨的七倍之多，11月2日的普選稱得上是毫無懸念；然而，越是這樣強弱懸殊的時候，選民就越沒有投票熱情，很多人認為民主黨候選人可以躺贏，根本就懶得出門投票了。

這樣不行，對於華裔乃至亞裔選民而言，尤其不行。

華裔選民在紐約地方選舉中投票率低，由來已久，除了每逢總統大選時熱情較高，其他選舉都是在有華裔參選人時才有較高投票率；不過在今年的選舉中，曼哈頓華埠、布碌崙華社、皇后區艾姆赫斯等選區的華裔市議員參選人，均在初選時鎩羽；走到普選決戰的僅有法拉盛第20市議員選區的民主黨候選人黃敏儀，預計會輕鬆當選。

一定要出門投票啊，因為每位華裔選民的一票，都在為投票統計的族裔欄目添磚加瓦，人數越多、投票率越高，就顯示華裔及亞裔選民的政治力量越大；那些最終當選的民代，還有惜敗的候選人，今後都不敢小看華人的選票；華人就更有可能在選舉中發揮「關鍵少數」的作用，華人手中的幾萬票，完全是可以讓選舉天平傾斜的砝碼。

沒參加初選的選民，可能是因為沒能登記黨派，但只要是註冊選民，就可以參加普選投票；如果參加過去年的總統大選投票，那麼這次紐約市普選投票，就應該也可以參加。還有就是，普選不再是排序複選制，每個職位只選擇一位候選人即可，操作簡單。

所以，周二早上6時至晚上9時，所有符合資格的華裔選民，請出門投下神聖一票吧。

紐約客談，每周二至周六見報。

投票 華裔 紐約市

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