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8大道建遊民所 社委會周四討論 籲華人發聲

記者顏潔恩／紐約報導
8大道居民日前針對遊民收容所建案展開示威。(記者顏潔恩/攝影)
8大道居民日前針對遊民收容所建案展開示威。(記者顏潔恩/攝影)

市府打算在布碌崙(布魯克林)8大道興建一棟遊民收容所的建案，日前引來華社激進抗議；此建案涵蓋在的布碌崙第十社區委員會，訂於4日(周四)與市府針對有關議題進行討論，呼籲華人踴躍參與線上會議，積極發聲。

市社會服務局(Department of Social Services)日前宣布，在65街801號空地上建一棟容納121人的家庭收容所，由非營利機構Women In Need(WIN)管理；該地位於8大道交65街的十字路口處，附近有超市購物商場、多家華人酒樓、公園，雖還未公布動土日期，但預計明年冬季會營業。

布碌崙第十社區委員會地區經理柏蔓(Josephine Berkman)表示，4日召開的線上會議，討論內容包括轄區內的長者、住家問題，但因8大道收容所引起廣泛關注，也包括在議程中；當局專員和WIN負責人將會出席，詳細介紹建案。

柏蔓還說，市長白思豪(Bill de Blasio)有意在卸任前在每個社委會轄區，興建一個由市府管理的遊民收容所，目前布碌崙第十社委會是全市少數還未建立收容所的地方之一；她認為白思豪此次對8大道建案勢在必行，呼籲關注此事的民眾一定要積極參與發聲，將擔憂和困擾說給市府聽。

會議將由線上進行，時間是4日晚7時，會上提供同步中文翻譯；有興趣的民眾請登錄網頁us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lAeteLr6QS2wx8Pf2Yt3zA報名。

布碌崙 8大道 白思豪

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