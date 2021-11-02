國王高速路又一家遊民所？寇頓籲關注

市府準備在帝王高速公路137號空地再建遊民收容所。(取自谷歌地圖)

代表布碌崙 (布魯克林)南區華人 聚居地的州眾議員寇頓(William Colton)1日提醒選區民眾，市府今年初就在計畫在Bath大道2147號的空地新建遊民收容所，而他新近從市社會服務局(Department of Social Services)得知，市府又計畫在國王高速路(Kings Highway)137號增設一家遊民所；兩地址均在華人社區及公校附近，恐導致安全隱患，呼籲市府舉行公聽會，聽取民意。

寇頓表示，此次在國王高速路的遊民收容所建案，由一家名為Homelife的非營利性社會服務機構承接，計畫在2024年初建成，這是繼Bath大道2147號後的又一個提案；「但到目前為止，市府依舊沒有對當地社區進行調查，也未舉辦公聽徵求民意。正如我之前不斷強調的，建造更多收容所並不能永久解決紐約 的遊民問題。」

除此兩項建案外，寇頓指出，市府早前在布萊頓灘(Brighton Beach)就提出類似計畫，預計可容納170名男性遊民，若按照與該收容所相同的規定，白天遊民將被禁止待在收容所內，只有在傍晚後才能回到住處；此外，建案選址附近就有一所高中和一所初中，擔心遊民會在周邊遊蕩，引發社區安全問題，降低居民生活品質。

寇頓指出，在呼籲社區關注的同時，也望徵求民意，若民眾對國王高速路137號遊民所建案有任何反饋，可直接前往其辦公室或致電(718)236-1598留言，「我將對這個問題進行更多研究探討，並會及時和社區通報。」

不僅班森賀地區，8大道65街801號興建遊民收容所的建案曝光後，同樣引來華人社區強烈抵制，並於日前舉行了千人示威；附近有超市購物商場、多家華人酒樓、公園，雖還未公布開工日期，但預計明年冬季會營業。

華裔示威者表示，白思豪在市內五區廣建遊民收容所，卻從未重視過遊民的心理健康需求，未提供足夠社會服務；如今又要在「布碌崙華社的心臟」動土，影響當地人安居樂業的生活，市府的一意孤行，會換來反對者更激進的抗議，絕不讓步。