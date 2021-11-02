孟藝學會傳統音樂戲曲節 法拉盛文藝中心11月7日登場

法拉盛文藝中心將於11月7日在中心舉辦「長河知音傳統音樂戲曲節」。(法拉盛文藝中心提供)

隨著感恩節的到來，以及紐約市的逐漸開放，法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)與孟藝學會(Mencius Society for the Arts)日前宣布，訂於11月7日(周日)在中心舉辦「長河知音傳統音樂戲曲 節」現場與線上表演，免費向觀眾展示中國 南方與北方不同的音樂表演藝術。

此次戲曲節首場演出，將於7日下午1時由粵劇演員廖文燦、廖小梅、盧翠園與胡美玲，為觀眾呈現三段粵劇折子戲「六月飛霜」、「斬經堂」、「柳毅傳書之花好月圓」及兩段對唱「大斷橋」與「梅花零落尚帶香」；第二場由東河樂團(EastRiver Ensemble)帶來「孟藝學會民樂演出」，呈現北方音樂與民樂。

法拉盛文藝中心表示，「孟藝學會民樂演出」旨在慶賀孟藝學會在美國宣傳中國傳統音樂20年的精神，突出揚琴演奏家蕭先念與二胡演奏家唐武的友誼合作藝途，並突出他們的特色表演風格。

活動免費向民眾開放，想到現場觀賞的民眾，請登錄法拉盛文藝中心網站https://www.flushingtownhall.org/events預約報名，入場時須出示新冠疫苗接種證明與身分證明。想在線上觀看現場直播的觀眾，可前往法拉盛文藝中心的YouTube頻道shorturl.at/zIJTZ。

法拉盛文藝中心地址為法拉盛北方大道137-35號，更多防疫資訊請登錄網頁：https://www.flushingtownhall.org/covid-safety。