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梅西感恩節遊行25日全面回歸 尤達寶寶、寶可夢氣球首度亮相

記者顏嘉瑩／紐約報導
「梅西感恩節大遊行」今年全面回歸。(歐新社)
「梅西感恩節大遊行」今年全面回歸。(歐新社)

在去年新冠肺炎疫情影響之下，紐約市感恩節重頭戲的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade )今年確定全面回歸；今年的巨大氣球、現場表演都將按照往年辦理，而「尤達寶寶」(Baby Yoda)、寶可夢等造型的氣球，則將首度亮相。

在今年邁入第95屆的梅西感恩節大遊行，將有15個巨型氣球、28輛花車、36個傳統和創新的充氣玩偶、超過800多個小丑、十個遊行樂隊、九個表演團體，以及為接下來聖誕節暖身的聖誕老人。

其中新亮相的巨型氣球，將包括Ada Twist，尤達寶寶和寶可夢的皮卡丘、伊布等角色；紐約百老匯歌舞劇則會有「六位皇后」(Six)、「紅磨坊音樂劇」和「女巫前傳」(Wicked)等演員登場。

去年為減少病毒傳播，梅西將遊行參與人員縮減約88%，遊行的看點大氣球僅在先鋒廣場(Herald Square)街區展示，並取消前一晚的大氣球充氣活動，不使用人工操縱，而是固定在特種車輛上，並在小範圍遊行，民眾唯一觀看遊行的方式就是透過電視及網路轉播；今年遊行的路線將較去年長，並有80到100人操控巨型氣球，參與總人數預計約為1600人，往年則約有8000多人參與。

梅西感恩節大遊行執行總監考斯(Will Coss)表示，為慶祝95周年的活動，今年梅西百貨也打造一系列令人難忘的表演、巨型氣球和花車等，「我們播不及待想讓紐約市和全美，透過這傳統活動的回歸，來慶祝節日季的來臨。」

今年的遊行將於25日(周四)上午9時開始，所有參加遊行的志工和工作人員都需接種新冠疫苗；梅西百貨表示，為保護活動安全舉行，該公司也將與州、市府官員密切合作，確保過程中符合聯邦疾病防治中心(CDC)指南。

「梅西感恩節大遊行」造型氣球。(美聯社)
「梅西感恩節大遊行」造型氣球。(美聯社)
「梅西感恩節大遊行」造型氣球。(歐新社)
「梅西感恩節大遊行」造型氣球。(歐新社)

遊行 梅西百貨 紐約市

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