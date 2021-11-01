市警109分局與民同樂 歡度萬聖節

109分局「奇幻糖果屋」慶祝活動，顧雅明(前排左四)、杜彼得(前排左五)、戴宏(前排右三)、歐康納(後排右二)、張嶼麗(前排左三)等參與。（記者張心／攝影）

萬聖節 到來，市警109分局31日攜手法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)，連續13年舉辦「奇幻糖果屋」慶祝活動，為法拉盛社區的小朋友們送上歡樂的節日祝福。

「我最開心的就是看到大家洋溢著笑容的臉龐，這讓我知道自己的工作是多麼的有意義。」109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)說，很榮幸能夠服務華人聚集的法拉盛社區，自去年接任109分局以來，感謝社區大眾對市警工作的支持和鼓勵，「109分局社委會籌備了半個月的時間，準備了非常多好看的萬聖節禮物，希望孩子們度過一個美好的萬聖節。」

市警109分局「奇幻糖果屋」，慶祝萬聖節。（記者張心／攝影）

法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得表示，13年前該會選擇贊助「奇幻糖果屋」活動，旨在藉此拉近警民關係，讓孩子願意走進警局，了解警察這份職業，消除對執法人員的顧忌，鼓勵民眾有困難主動找警察，「我們每年會捐款1000元贊助109分局買糖果，希望華人可以積極參與慶祝活動，增添法拉盛的節日氣氛。」

萬聖節當天，109分局局長歐康納為小朋友們發糖。（記者張心／攝影）

杜彼得還透露，今年因為全球供應鏈短缺，美國大港口出現嚴重的塞船問題，導致原定的萬聖節活動裝飾沒能如期運達，只能沿用去年的服飾，「從前我們每年都會換新的。」

受到全球貨運延誤問題的不僅是活動主辦方，還有不少來參加的家長也反映同樣遭遇。家住法拉盛莫瑞丘(Murray Hill)的華人家長李女士表示，今年準備萬聖節服務是從淘寶上訂購，往年只需要半個月就能抵達，這次整整等了一個半月，「好在最後都有收到貨，否則真不知道孩子們會有多失望。」

法拉盛不少商家也提前就預備起萬聖節活動，這個社區洋溢著快樂的過節氣氛。緬街的喪茶冷飲店便在收銀台上設置了糖果禮盒，每當有拿著南瓜桶進店的小朋友，只要說「Trick or Treat」，店員就會抓一把糖果放進孩子們的桶裡。

市議員顧雅明、法拉盛華商會顧問戴宏、法拉盛華商會秘書張嶼麗、109分局社區事務官黃凌欽等也參與當日活動，為孩子們發送糖果。