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布碌崙亞裔社區重畫 華人組織開里民會促參與

記者顏潔恩／紐約報導
亞太裔投票聯盟選區重畫工作組成立，以確保亞太裔人口在選區重畫中不被忽視。(本報檔案照)
亞太裔投票聯盟選區重畫工作組成立，以確保亞太裔人口在選區重畫中不被忽視。(本報檔案照)

根據2020年人口普查數據，布碌崙(布魯克林)亞裔人口大增，促使亞裔組織積極提出選區重畫，希望能將亞裔社區的共同利益反映在新的選區畫分地圖中，並從中選出能代表其聲音的民選官員；亞太裔投票聯盟(APA Voice)組成的「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)，訂於11月3日在布碌崙舉行里民會，呼籲華人民眾踴躍出席。

根據數據，布碌崙人口增長在過去十年增加23萬人，如今總數達到273萬多人，成為全市中最密集、人口最多的區域；雖非洲裔十年內人口減少7萬人，可仍是居白人之後的第二大族裔，西語裔則是區內的第三大族群。

排名第四的亞裔族群，十年內的人口增長率達到42.5%，是布碌崙人口增長率最快的族群；其中日落公園的華人逐步往其他社區如班森賀、貝瑞吉、戴克高地、羊頭灣湧入；多個當地華人組織希望能選區重畫，將以上社區的利益集中，對於資源的分配也能更完善利用。

他們表示，居住地更集中的亞裔民眾，有機會選出更能反映其需求的民選官員，這對長期以來缺乏資源投入的亞裔民眾相當重要，尤其是該族裔的人口又在上升狀態。

亞太裔投票聯盟選區重畫工作組，訂於下周在班森賀舉行里民會，向民眾說明亞裔十年來的人口增長情況、選區重畫帶來的影響、民眾如何在選區重畫過程中發揮作用等。

會議訂於3日(周三)晚6時至8時半在Dominic天主教堂舉行，地址是Bay Ridge Parkway2001號，呼籲民眾積極參與；需上網至tinyurl.com/brooklynredistricting報名，出席者也需出示疫苗接種卡、戴口罩入場。

亞裔 布碌崙 投票

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