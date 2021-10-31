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布碌崙華聯會19周年 籲華人積極投票

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會日前在班森賀酒樓舉行19周年慶籌款晚會，表彰多名華人和團體。(華聯會提供)
布碌崙華人聯合會日前在班森賀酒樓舉行19周年慶籌款晚會，表彰多名華人和團體。(華聯會提供)

新冠疫情趨緩，布碌崙(布魯克林)華人聯合會日前在班森賀酒樓舉行19周年慶籌款晚會，表彰多名華人和團體，感謝他們長久以來為社區服務；主辦方也趁此聚會，鼓勵選民積極參與普選投票，彰顯華人政治力量。

當天獲頒表彰的個人及團體包括：班森賀康復中心(Bensonhurst Center)、醫生Edward Chapnick、劉國華、謝媛麗、62分局局長陳韜、第47選區市議員候選人李凱健(Ari Kagan)；也特別感謝亞美醫師協會(CAIPA)、民泰健保、萬惠大藥房的贊助支持。

主辦方闊別兩年首次迎來線下聚餐，當天包括長者及嘉賓等300人齊聚一堂；華聯會會長黃涵華說，過去幾十年裡親眼見證布碌崙南區華社的壯大，華聯會也從創會時的20人擴大到如今2000多名會員，該會將繼續為社區帶來服務，協助新興華社的發展。

「投票是讓華人的聲音被聽到最有效方法」，黃涵華囑咐，選民要號召身邊的人在此次普選中積極投票，投給聽取、支持華人的民選官員；當天多名民選官員現身慶祝，州眾議員白彼得(Peter Abbate)更是帶來5萬元撥款經費，用作會所的消防和其他設施升級，更好服務民眾。

華人 投票 布碌崙

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