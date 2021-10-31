8大道預防乳癌公益活動籲40歲以上女性定期乳房檢查

布碌崙多名民選官員攜手社區商家30日在8大道舉行「粉紅絲帶愛心公益活動」，呼籲華人女性關愛自身健康。(記者顏潔恩/攝影)

10月是國際乳癌防治月，布碌崙 (布魯克林)多名民選官員攜手社區商家30日在8大道 舉行「粉紅絲帶愛心公益活動」，呼籲華人 女性關愛自身健康、定時做乳房檢查，該活動也為瑪摩利醫院乳癌中心(Maimonides Breast Center)募款，用以更好服務大眾。

當天8大道商家帶頭捐贈超過5000元善款給醫院，出席的近50名民眾也配戴粉絲帶，聽講師提供的乳房健康信息；當天有不少美容保健及護理行業的工作人士出席，由他們把消息傳達給社區民眾。

翠園酒家老闆古平說，乳癌是全世界女性最常見的癌症，而新世代女性兼顧事業與家庭的過程中，往往忽略自身健康；這是她首次針對乳房健康舉行公益活動，以後十月也會繼續舉辦，宣揚正確的信息，呼籲女性多關愛自己。

瑪摩利醫院華社外展負責人楊靜研表示，位於64街745號的乳癌中心就設在當地華社，提供患者更舒適的語言溝通和治療，此次所獲的籌款將用於服務擴展，造福更多民眾；醫生Marina Lisker則提醒，乳癌通常在初期時幾乎沒有症狀，直到末期才可能發生膚色變化、乳頭增長異物等，患者往往錯過最佳治療時期，定期乳房檢查才是最效做法，特別是40歲以上女性。

該活動由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)與翠園酒家和碧波園共同舉辦；代表布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)出席的副區長Ingrid Lewis-Martin、紀思庭也親自來到現場，肯定華人商家為提高社區對乳癌意識作出的努力，希望有日科技的發達能完全預防民眾罹癌。