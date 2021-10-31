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專挑亞裔 4人犯罪團夥紐約上州竊近50萬元財物

記者牟蘭╱紐約報導
摩爾曼涉嫌多起模式竊案，被奧農多加郡警局通緝。(奧農多加郡警局提供)
摩爾曼涉嫌多起模式竊案，被奧農多加郡警局通緝。(奧農多加郡警局提供)

紐約上州奧農多加郡(Onondaga)出現多起針對亞裔屋主模式盜竊案，至少20戶屋主受害，損失金額近50萬元，警方日前逮捕涉案四人中三嫌，以盜竊與非法持武器等罪移送法辦；警方稱，該犯罪團夥針對以現金生意為主的亞裔店主作案，摸清受害人日程安排後，通過損壞其轎車等方法，拖延他們回家時間，後實施盜竊。

奧農多加郡警局發言人西貝(Jon Seeber)30日表示，這個犯罪團夥從今年5月至10月，在當地的德威特鎮(DeWitt)、克萊鎮(Clay)、雪城鎮(Syracuse)、北雪城鎮(North Syracuse)與東雪城鎮(East Syracuse)等地區，連續犯下多起竊案。

西貝表示，這些嫌犯針對從事美甲與餐廳等收取現金為主行業的亞裔店主，摸清他們日程安排後，在其工作期間，前往他們的工作場所，以損壞其轎車等方法，拖延受害人回家時間；他們通過破窗或破門進入受害人家中，專偷較小貴重物品，其中在薩利納鎮(Salina)一起竊案中，一名嫌犯直接偷走了屋主的保險箱。

此外，該犯罪團夥不會選擇屋主在家的時候盜竊，在兩起報案中，嫌犯雖得手進入屋內，但因屋主在家，他們放棄了盜竊計畫。

根據警方消息，至少20戶亞裔家庭與一家美甲店遭竊，受害人損失了20萬元現金、20萬元的珠寶以及貴重的硬幣與名牌手提包等財物，價值總計達50萬元；該郡檢察官菲茨帕特里克(William Fitzpatrick)表示，這些嫌犯認為亞裔家庭不願將現金存在銀行，因此針對他們實施盜竊。

奧農多加郡警局經調查，今年8月研判上述案件為針對亞裔的模式竊案，根據監控錄像拍下的錄像，警方鎖定四名嫌犯；蒐集足夠的證據後，警方搜查了39歲的金賽(Emery Kinsey)與34歲摩爾曼(Donovan Moorman)住址，並在屋內發現至少一把手槍，隨即逮捕了金賽，摩爾曼至今在逃。

警方隨後逮捕了39歲的傑克森(Phillip Jackson)與29歲的唐納森(Jared Donaldson)，被捕的三人於29日過堂，被控二級與三項盜竊、重竊、刑事毀壞與輕竊等罪名，金賽加控一項非法持武的罪名。

摩爾曼因涉嫌二級盜竊與三級非法持武等罪名，被奧農多加郡警局公布照片通緝；根據警方公布的照片，在逃嫌犯為非洲裔，留山羊鬍，知情者請電罪案調查科(315)435-3081。

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