罹癌華男來日不多 亞總會協助中國父母來美相見

林志鵬的表妹和教友日前造訪亞總會求助。(亞總會提供)

24歲華男林志鵬罹患罕見肌上皮癌，近期病情惡化失去自理能力，醫生也診斷其時日不多，他的臨終願望是與中國 的父母團圓；林志鵬的教友日前向美國 亞裔社團聯合總會求助，在總會和聯邦眾議員 的協助下，林志鵬的父親將在下周二到領館面簽。

林志鵬約五年前持學生簽證來美讀書，後家中生變，開始半工半讀，在日式餐廳擔任經理；2019年他診斷出患有罕見的肌上皮癌，經歷第一次手術後身上癌細胞仍繼續擴散，之後每周要接受五次電療，導致他下半身癱瘓、失去生活自理能力。

近日林志鵬已轉至臨終關懷部門，醫生表示他最多還能堅持半年，要家屬做心理準備。

日前林志鵬的表妹林亞婷和教友拜訪亞總會，希望爭取林志鵬的家人來美；亞總會負責人陳善莊表示，林志鵬的父親已確定下周二(11月2日)到美國駐中國使領館面簽，同時已致函給聯邦眾議員孟昭文、維樂貴絲(Nydia Velazquez)等人，請求使領館通融。

林亞婷表示，表哥來美後從未回國，其父母得知病情惡化後很著急，一直想著表哥回國、或二老來到美國，一家人能團聚就好；可向醫生諮詢後，不建議表哥搭乘飛機回鄉，於是只能讓二老過來。

陳善莊也表示，中國移民在美總是勤奮工作，過度勞累身體，呼籲大眾身體不適要盡快就醫，早日發現病根就能把握時間診治。

善款將用於償還林志鵬留學時簽下的債務、目前生活及醫療的龐大費用，其家屬也心存希望，想讓他接受更好的醫療服務，或許還有生存機會；想要幫助林志鵬的善心人士，可通過zelle或chase quick pay至(917)605-1022(Hui Lin)、或(917)226-1167(Zhipeng Lin)。