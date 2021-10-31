法拉盛KTV謀殺案兇嫌 涉今年全市首起槍殺案

「雨傘酒店」外1月1日發生全年首起命案，20歲的羅伯特死亡；圖為該酒店大門去年8月10日出現的兩個彈孔。(本報檔案照)

報住在布朗士 的思維格特(Richard Swygert)，日前因涉嫌在法拉盛 一家KTV內向一名男子連射15槍，導致對方傷重不治，已被大陪審團以二級謀殺罪起訴；他在候審期間，被發現還涉及今年全市首起謀殺案，再被加控罪名，若罪成將面臨最高達25年至終身監禁。

法院消息顯示，在法拉盛KTV涉殺一名男子的19歲思維格特，本周上庭時，被檢方指出，他還涉及今年1月1日凌晨在秋園皇后大道124-18號雨傘酒店外的一起命案，被大陪審團以兩項二級謀殺、企圖謀殺與二級非法持武等七罪起訴，他在庭上拒不認罪，下次出庭時間為11月29日。

根據警方消息，今年1月1日凌晨1時10分，秋園的雨傘酒店外爆發一場槍案，20歲男子羅伯特(Williams Robert)腿部中彈，因傷重不治，另有一名身中三槍的40歲男子病情危重，及一名20歲男子受輕傷；案發後，警方鎖定四名非洲裔嫌犯通緝，直到思維格特因他案被捕，才發現他涉及這起罪案。

疫情爆發後，雨傘酒店多次被爆出無視防疫規定，當地居民舉報該地長期舉辦凌晨派對，每晚噪音不斷，有住客在酒店內吸毒，甚至賣淫，還發生兩次槍擊 案；該案發生四天後，市長白思豪(Bill de Blasio)要求關閉酒店整改。

法院消息顯示，思維格特今年8月13日涉嫌在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向22歲的莫爾文特(Dominic Malivert)連開15槍，導致對方傷重不治，在案發六天後被警方逮捕，日前已被大陪審團以蓄意謀殺等六罪起訴，因犯罪情節惡劣，法官不允保釋。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，思維格特的行為導致了今年首起謀殺案發生，她譴責這些槍擊案為社區家庭帶來的悲痛，「我的辦公室會繼續與各部門合作，阻止非法槍枝在當地擴散，追究每一起涉案嫌犯的刑事責任。」