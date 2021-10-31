白思豪承諾1億多元修政府樓臨街牆、拆防護棚

白思豪承諾1億多元修政府樓臨街牆，以拆除人行道防護棚。（記者金春香╱攝影）

市長白思豪(Bill de Blasio)日前承諾，將投入1億1100萬元資金，用於修繕全市政府樓 臨街的破舊牆壁，以便拆除人行道上的防護棚。

白思豪表示，這次投入的市府基金可以維修45棟建築，分布在市樓宇局管轄的15個政府樓群，其中的1600萬元將用來修繕曼哈頓 的政府樓。

紐約市 五個區的許多政府樓因為年久失修而牆壁脫落，為防止砸到行人，樓宇局在人行道上建起防護棚；2019年在曼哈頓一名女建築師行走在中城的人行道上，被高樓墜落的牆壁碎片砸死。

由於牆壁遲遲沒有維修，許多防護棚長期立在人行道，有些甚至長達13年，防護棚不便通行，而且有礙觀瞻，影響市容。

白思豪表示，長期存在的防護棚是煩擾他整個市長任期的大問題，但因缺乏足夠的資金，樓宇牆壁脫落的問題五年來一直沒有得到解決，「如今有了資金，可以展開維修，防護棚也將被拆除，社區將更安全，容貌將更美觀，居民將更便利。」

曼哈頓下東城市議員利華娜(Carlina Rivera)感謝市府的最新投資計畫，她所在社區的Meltzer大廈是一棟老年人居住的政府樓，這次將進行維修，「牆壁修繕和拆除防護棚不僅只涉及到美觀，還有關安全問題，政府樓的投資不足問題長期存在，彷彿已被遺忘。」

但防護棚和鷹架並非安全無虞，布碌崙的一座鷹架2020年2月被強風吹倒，砸傷三名建築工人；去年7月，曼哈頓中城一座鷹架倒塌，砸死一人，砸傷三人。

紐約市人行道上許多防護棚的建立，是根據1998年實施的第11號市法規的規定，該法規是對第10號法規的補充，哥倫比亞大學巴納德(Barnard)學院一名學生1979年被墜落的建築石塊砸死後，市府加強了對人行道安全的要求。