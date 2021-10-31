紐約市強制接種令 恐致冬季供暖危機

市房屋局員工疫苗接種率僅65%，冬季來臨人手減恐面臨供暖危機。(本報檔案照)

本就存在眾多問題的紐約市 政府樓，目前因市府要求所有雇員強制疫苗 令限期屆滿現在再添隱憂，市房屋局(New York City Housing Authority)員工目前的接種率只有65%，若強制未接種人員在家休假，面對即將到來的冬季，大樓檢修、供暖等均會陷入危機。

市長白思豪出台的疫苗強制令將於11月1日起實施，而紐約下周氣溫也將跌至40度左右，房屋局表示，在供暖系統積壓大量維護工作 尚未完成之際，若因強制疫苗令減少人手，政府樓恐怕再次出現供暖不足的問題。

市房屋局成員最大工會Teamsters Local 237的負責人弗洛伊德(Greg Floyd)表示，「除非市長現在撤回命令，並讓人們有時間去看醫生，否則原本就滯後的工作進程會更雪上加霜，甚至會陷入危機。」

他指出，市房屋局長拉斯(Greg Russ)告訴他的唯一一件事是，當局將「整合」其在紐約市285個政府樓屋的基礎運營工作，這些項目覆蓋了全市五大區，但沒有提供進一步細節。

市房屋局日前在聲明中，也拒絕詳細說明計畫，發言人只籠統地表示，「將像我們在整個疫情期間一樣，相應地調整運營工作。」