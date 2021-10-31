紀思庭、李凱健 獲亞裔民主黨俱樂部背書

貝瑞吉民主黨籍市議員紀思庭獲紐約亞裔民主黨俱樂部背書。(記者顏潔恩╱攝影)

競選連任的布碌崙(布魯克林)貝瑞吉民主黨 籍市議員紀思庭(Justin Brannan)，和第47選區民主黨籍市議員候選人李凱健(Ari Kagan)，日前獲紐約亞裔民主黨俱樂部背書，多名華人 力挺紀思庭上任以來成績有目共睹，為缺乏主流關注的華社爭取經費，並指出李凱健為該區現任市議員崔馬克(Mark Treyger)工作多年，也為華社做很多事，勝選將會對華人的權益帶來保障。

俱樂部主席李江華說，市府撥給華社的經費往往低於華裔占據社區人口的比例，但過去四年內紀思庭做到公平公正，為華社爭取資金用作公眾場所建設、長者福利等，對華社關注的議題也很支持；「他把亞裔當作平等的紐約市 民來對待」，讚賞紀思庭比起其他政客，直接用行動支持表態，不會靠嘴蒙混過關。

李江華稱李凱健為「老朋友」，表示他長期服務社區、過去在對華社不公的議題上發聲，對當地人來說並不陌生；李凱健在特殊高中考試(SHSAT)、資優班等議題上，與華人保持同一陣線，「他選上了對華人來說是好事。」

「過去四年我們達到了不少目標，但未來還有很多要做的事，如從疫情中恢復過來」，紀思庭說，很感謝當地華人的支持，「我等不及贏得此次競選，絕不會忘記有你們(華社)的幫助。」 布碌崙第47選區民主黨籍市議員候選人李凱健獲紐約亞裔民主黨俱樂部背書。(記者顏潔恩/攝影) 布碌崙第47選區民主黨籍市議員候選人李凱健獲紐約亞裔民主黨俱樂部背書。(記者顏潔恩╱攝影)

關於拒絕福克斯的辯論邀約，紀思庭也澄清並非不敢應戰，而是在討論防疫措施的過程中，發現對方不願檢查出席民眾的疫苗卡、不強制戴口罩；「該選區有很多不相信新冠病毒是真實存在且會致命的人，我不能將居民暴露於危險之中」，他表示樂意在室外或線上辯論，可和福克斯始終談不攏。

李凱健提到對教育的關注，自己的兒子也畢業於天資班、特殊高中，不認為原有的機制存在種族不公；他抨擊白思豪當年讓兒子就讀天資班，協助其一路考到耶魯大學，如今忘本要取消有關考試體制，令人憤怒。

另外他也認為不能通過興建收容所來解決遊民問題，市府必須制定一個精神健康系統，給需要的患者。