人權局長訪中華公所 商對抗歧視亞裔

市人權局局長帕爾馬(右六)28日拜訪中華公所，與社區共同對抗歧視亞裔風潮。(中華公所提供)

新任紐約市 人權局(Human Rights Commission)局長帕爾馬(Annabel Palma)，28日在華裔專員馮郁雯的陪同下，到曼哈頓華埠拜訪紐約中華公所，與社區討論共同對抗歧視亞裔 風潮，並鼓勵民眾應挺身而出。

帕爾馬於本月上任，她曾任市社會服務局(Department of Social Services)副局長，在去年新冠疫情在紐約市大規模傳播時，擔任市檢測 與追蹤小組公平長，主要負責全市新冠檢測工作，並與中華公所共同合作，為社區做檢測；她在進入市府團隊前，曾擔任14年市議員。

中華公所主席于金山致歡迎詞時表示，市人權局與華人社區有密切的合作關係，自2020年初新冠肺炎在紐約肆虐之前，該局就注意到反亞裔風潮的興起，聯絡中華公所積極預防反亞裔風潮的惡化，並與警方、地區檢察官辦公室，全面宣導亞裔面對歧視時應如何自保、追訴等，保障紐約市亞裔的安全。

于金山表示，在疫情後，市人權局的官員更持續不斷的保持與亞太裔社區的聯繫，與社區夥伴合作無間。

帕爾馬則說，政府施政必須有社區團體的配合，才能有效推展，中華公所及屬下僑團是紐約市重要的資產、政府的夥伴，特別在疫情期間，在檢測、疫苗注射等，中華公所都發揮了最大的功能，使政府提供的服務順利的到達華裔社區。

帕爾馬還在于金山等人的陪同下，參觀紐約華僑學校及公所為僑胞疫苗接種莫德納疫苗加強針的情況。

當天與會者，還包括美東聯成公所議員何茂林，紐約中華總商會董事岑灼槐、田麗美、黃啟超，紐約開平同鄉會主席鄧學源、以及孔子大廈董事長梅犖生等。