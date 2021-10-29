亞平會攜手亞美律師協會 5場免費諮詢

亞洲人平等會(AAFE)與亞美律師協會(AABANY)合作，將在曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛 舉辦五場免費法律諮詢活動，為民眾的各種法律問題解答；活動將開放現場或線上兩種選項，有需要者歡迎報名參加。

亞平會表示，在10月30日、11月6日、11月13日、12月4日、12月11日的五個周六，將有亞美律師協會的專業律師到場或在線上為民眾服務，可以詢問的法律問題包括但不限於移民法、房屋相關的法律、婚姻法、勞工法和保險法等，另外包括合同、侵權、財產、繼承等方面的民事訴訟也都可以向律師提出詢問。

參加免費法諮活動者，每人將有30分鐘的時間可以向律師諮詢，另外若有民眾需要申請疫期租房補貼項目(Emergency Rental Assistance Program，ERAP)，也可在法諮過程中請求律師協助，律師將以廣東話、國語(普通話)和英語等解答。

30日、11月13日和12月11日從早上11時至下午3時30分，活動地點在法拉盛的One Flushing Community Center，地址為41大道133-29號二樓；11月6日和12月4日兩天，同時段，將在曼哈頓亞倫街(Allen St.)2號二樓的亞平會辦公室。

欲參加實體或線上諮詢的民眾，可提前致電(212)919-8988、傳訊息到(646)630-7385，或發送電郵至[email protected]。