成人接種率達95% 長島納蘇郡續推補強針接種

長島納蘇郡的新冠疫苗接種率排名全紐約州第一、全美第二；圖為一位納蘇郡居民在接種疫苗。(美聯社)

長島 納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)28日宣布，當地95%成人已接種首劑疫苗 ，排名全州第一、全美第二，郡政府將舉辦補強針推廣活動，呼籲符合資格的民眾盡快接種；長島兩郡的七天病毒檢測陽性率持續下降至2%左右，但醫學專家呼籲民眾切忌放鬆防疫，避免疫情 在萬聖節後反彈。

對此，庫倫表示，從納蘇郡接收疫苗的首日起，接種率就領先全國大部分地區，她鼓勵居民保持這項優勢，呼籲符合標準的民眾盡快接種補強針，保護易感人群遠離病毒。

根據納蘇郡政府消息，當局訂於30日(周六)上午10時30分至下午2時在納蘇郡社區學院、7日(周日)上午10時30分至下午2時在「Yes We Can」西堡(Westbury)社區中心，分別舉辦補強針接種快閃活動，郡衛生局也將在工作日提供補強針接種。

此次郡政府提供莫德納(Moderna)與嬌生(J&J)補強針，針對65歲或以上、抑或患有基礎疾病完全接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗六個月的成人，以及接種嬌生疫苗兩個月以上的成人；符合資格者，補強針可申請混打疫苗，詳情請登錄網頁www.nassaucountyny.gov/vaccine查詢。

隨著疫苗的廣泛接種，州府的數據顯示，長島納蘇郡與蘇福克郡(Suffolk)的七天病毒檢測陽性率從上月平均4%直降至2%左右，截至27日，兩郡的七天陽性率只有2.13%，納蘇郡當日新增239例。

不過，醫療專家仍呼籲民眾對疫情提高警惕；北岸醫院(North Shore University Hospital)傳染科主任法伯(Bruce Farber)表示，疫情指數的下降是一個好消息，但民眾仍應謹慎看待這一信息，「我們每次覺得(疫情)會過去的時候，實際上只是在一個轉彎處，反而讓我們處於危險之中」。

St. Francis醫院與Roslyn心臟中心的傳染科主任布賓(Alan Bulbin)表示，他擔心新冠病例再迎來大幅度增加，他以去年為例指出，在萬聖節後，包括長島在內的整個紐約州的疫情指數飆升，「雖然現在令人鼓舞，但整個趨勢仍有可能逆轉」。