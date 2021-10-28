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皇后區中餐館電線短路釀火災 業者：整修後重新營業

記者張心／紐約報導
皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，起火點為中餐館。(記者曹健╱攝影)
皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，起火點為中餐館。(記者曹健╱攝影)

皇后區小頸(Little Neck)一個小型購物中心內的中餐館，26日深夜因廚房電線短路發生火警，幸好當時天降大雨，而且消防員撲救及時，未釀成大禍，也沒有人員傷亡。消防局和警方接獲報警後，迅速趕到現場，破門而入，並架起雲梯撲救，於27日凌晨近1時，確定排除險情後，才陸續撤離。業者表示將關店整修，一定重新營業。

影音來源：記者曹健

在場的消防人員表示，火警發生在26日晚11時30左右，地點在北方大道248-25號的購物中心；消防員到場後發現起火點位於1I單位的King Wok外賣中餐館，於是破門入內尋找火警源頭；與此同時，消防員還架起雲梯，從中餐館樓上的建築師事務所屋頂，向下撲救。

皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警。(記者曹健╱攝影)
皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警。(記者曹健╱攝影)
皇后區小頸的一個購物中心26日深夜發生火警，消防局到場撲救，還有擔架在旁。(記者...
皇后區小頸的一個購物中心26日深夜發生火警，消防局到場撲救，還有擔架在旁。(記者曹健╱攝影)

目擊者表示，火警發生時，空氣中瀰漫著焦糊味，看得見有濃煙，但未見火焰；當時購物中心內的商家都已打烊。他說，十多輛消防車，以及救護車、警車很快來到現場。

餐館業者27日早上來到店內清掃，並盤點火災後的財物損失。(記者曹健╱攝影)
餐館業者27日早上來到店內清掃，並盤點火災後的財物損失。(記者曹健╱攝影)

消防局27日表示，火警起因是餐館後方廚房內的電線短路。

餐館業者林先生夫婦27日一早就來到店內打掃，並清點財物損失，店內的地面和牆壁一片狼藉。林太說，店內設施在消防員撲救過程中受損，將關閉一段時間，進行重新裝修，之後會再度開放營業。

皇后區小頸購物中心火警在27日凌晨被控制，消防人員陸續撤離。(記者曹健╱攝影)
皇后區小頸購物中心火警在27日凌晨被控制，消防人員陸續撤離。(記者曹健╱攝影)

這個兩層樓購物中心建成於1990年，共有19個商業單位，目前有15個商家，除了中餐館，還有批薩店、日本壽司店、韓國燒烤餐廳、UPS快遞店、美甲店、洗衣店及牙醫診所等。

發生火警的外賣中餐館，1992年開始營業，至今已29年，頗受當地社區民眾歡迎。

皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。(記者曹健╱攝影...
皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。(記者曹健╱攝影)

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