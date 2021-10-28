紐約客談／認同建遊民所 亞當斯恐失華人選票

布碌崙(布魯克林)8大道 居民針對市府計畫在當地建遊民收容所，首次舉辦大規模抗議，強調此次普選，一定要投票給維護當地權益的民選官員；恰巧前一晚，民主黨籍市長候選人亞當斯 (Eric Adams)在辯論中，表示認同建造更多收容所來解決遊民問題，令華社直稱「第二個白思豪」，恐損失不少華人 選票。

遊民問題將是下屆市長將面臨的棘手議題之一，在市長白思豪「遊民浪潮」的計畫下，布碌崙羊頭灣、班森賀、日落公園8大道等華社，陸續被市府盯上，展開拉鋸戰；羊頭灣鐵鎚案兇嫌因精神病免於刑責，對華社也是沉重的一擊，在這節骨眼上更沒有理由同意在社區建遊民所，屆時更多人藉病傷人而無罪開釋，傷害還是華社獨自承擔。

攸關社區存亡、人命安全、下一代的安居樂業，這些華人比起以往有更大參與度，下任市長解決遊民問題的處理態度，很大程度會影響華人對其的支持率；27日的抗議活動中，民眾就顯示出對民主黨及其對各種危害社區安全政策的不滿。

雖然亞當斯從未針對8大道遊民收容所建案表態，但他在辯論中的表現，已拉低華人好感度，「很多曼哈頓和商業區以外的酒店可用於建收容所」，並計畫將2萬5000個未充分利用的酒店房間改建為收容所。

現身集會的共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)則成為華社「新寵」，也不忘踩亞當斯，「他上任的話，曼哈頓以外的區都會遭殃。」

這次華人有更充分的理由要去參加普選投票，必須在主流社會中展現政治影響力，才會獲得重視、不被欺壓。

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