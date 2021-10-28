市議員獨立黨候選人莫美倫 拜訪世界日報

莫美倫(右)27日拜訪世報，她重申反對社區監獄計畫、取消資優班與特殊高中入學考試等議題；左為朱雅婷。(記者牟蘭／攝影)

曼哈頓 華埠第一選區市議員獨立黨候選人莫美倫(Maud Maron)27日拜會世界日報，她表示，自己立場堅定，始終反對社區監獄 計畫、取消資優班 與特殊高中入學考試等議題，承諾當選後，改善治安、增加平價屋，為選區內所有學生提供公平的教育資源。

莫美倫27日在PlaceNYC共同創辦人朱雅婷陪同下拜訪世報，由世報副總編輯魏碧洲接待；她就監獄、經濟、教育與公共安全等問題發表政見，批評第一選區的其他候選人為獲選票，對上述議題反覆其詞。

莫美倫表示，她的四個孩子都是公校學生，近年來關注教育議題，她批評現任市府無視民眾的聲音，強行取消資優班與計畫取消特殊高中的計畫，「獲得成功沒什麼好道歉的」。

作為PLACE NYC的共同創辦人，莫美倫承諾，若當選，她日後將聯合同儕，聽取社區民眾與其他非營利組織的建議，支持保留特殊高中入學考試與資優班，讓市府聽見民眾的訴求。

對於社區監獄的議題，莫美倫重申反對態度，指出市府浪費納稅人的稅金修建不合理的監獄，提倡改善目前不人性化監獄環境，「如何安置這些囚犯才是關鍵」。

對於重開曼哈頓華埠柏路(Park Row)，莫美倫說，九一一恐襲後，為維護城市安全，關閉這條道路的通行，如今恐怖主義尚未消失，若要重開此路，需與警方良好溝通，再討論重開事宜。

出生於曼哈頓的莫美倫，在賓州長大，她在巴納德學院(Barnard College)獲得學士學位，後在卡多索法學院(Cardozo Law School)獲得法學博士學位，多年來擔任公派律師。

莫美倫將在普選中，與民主黨候選人馬泰(Christopher Marte)和共和黨候選人塔波若芙(Jacqueline Toboroff)對壘。