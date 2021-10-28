華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

台灣女留學生 不久前搭乘飛機到紐約甘迺迪國際機場 (JFK )，要搭乘機場快線(AirTrain)到其他航廈時，遭人以機場快線停運、須搭乘接駁車為由，以私家車佯裝接送該名女留學生到另一個航廈，車程僅短短三分鐘，就向女留學生索討共400元的車資。

該名女留學生游Ariel在今年8月中凌晨12時多抵達JFK機場，搭機場快線到另一個航廈，由於不確定該怎麼走，她走出航廈向一個穿著像保安的人問路，對方表示機場快線停運，只能搭接駁車去其他航廈，於是引導她走到外面的街邊等車，並使用對講機通知其他同夥。

當時在街邊還有另一名當地人，告知游Ariel已遭騙子盯上，並陪著她走回航廈，指導她應在哪裡等機場快線。

正當游Ariel要離開時，另一名非洲裔向她走來說：「你不能搭機場快線，因為它已經停運了」；游Ariel隨手指現場另一個亞裔家庭，表示自己是跟那個家庭一起，沒想到非洲裔男子卻回覆：「你不要騙我，你是自己一個人」，同時將她擋住，逼著她走出航廈。

游Ariel回憶，在航廈外約有四、五名非洲裔圍著她，一起在街邊等待一台疑似是「接駁車」的黑色休旅私家車，上車後對方詢問目的地並開車，沿途還不斷詢問她是否有帶現金、需不需要去ATM領錢。

上車約三分鐘後抵達另一個航廈，正當游Ariel要下車時，司機把門鎖起來，要求她支付197元的車資；當時很害怕的游Ariel說：「我身上有400元爸爸在機場塞的現金，我就給他200元，結果到對方手上，變成兩張一元鈔票。」

該名司機還質問她「是不是想騙人」，但游Ariel確定自己身上只有百元鈔票，並沒有一元鈔，「後來司機又再逼我給他200元，才放我下車。」

回憶起這段過程，她仍感到害怕，但擔心萬一不給錢，將遭遇人身危險，也只能自己認賠，當作花錢消災。

警方表示，若未來有民眾遭到類似經驗，可記下對方車牌並在事後報警；警方也提醒，由於該詐騙手法背後有不少同夥及組織，民眾不應在現場與對方起衝突，以免發生危險。