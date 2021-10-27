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強風豪雨侵襲 紐約、新州4000戶停電

記者張晨／紐約報導
紐約市25日晚至26日的降雨量達到四吋，但加上26日晚至27日凌晨的再度降雨，總降雨量超過五吋；圖為在曼哈頓街頭，穿著雨衣的民眾在雨中行走。(路透)
紐約市25日晚至26日的降雨量達到四吋，但加上26日晚至27日凌晨的再度降雨，總降雨量超過五吋；圖為在曼哈頓街頭，穿著雨衣的民眾在雨中行走。(路透)

大紐約地區25日至26日再度迎來強風豪雨，期間低窪地區也再次出現積水，紐約及新州有超過4000戶家庭斷電，皇后區情況較重，甚至有大樹被狂風颳倒；氣象部門稱26日晚至27日強風過境導致山洪爆發，紐約市的降雨量將達5吋。

聯合愛迪生(Con Edison)電力公司26日報告顯示，有1205戶家庭斷電，紐約市大部分的停電發生在皇后區，約有117戶受到影響；布碌崙(布魯克林)有91戶停電，布朗士有兩戶，史泰登島有一戶，曼哈頓無人停電；紐約周邊地區影響較為嚴重，上州威徹斯特郡(Westchester County)有994戶停電。

隨著風暴繼續向東海岸移動，26日下午在經歷了短時間的雨停後，從傍晚時分開始，強風再度吹襲；氣象專家表示，到27日早上風暴結束時，紐約及新州可能再有二到四吋的降雨，整個風暴的總降雨量可達四至八吋；但降雨量不足以引發上個月颶風艾妲(Ida)襲擊時的那種洪流暴發。

紐約市五大區的一些排水溝仍不足承受壓力，市警報告稱，25日晚至26日白天，在主幹道布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)的交通高峰時段，積水堵塞了交通。

至27日上午，包括紐約市在內的沿海地區風速達到每小時35哩，陣風高達每小時60哩，樹木被颳倒和電力中斷的可能性加大，長島部分地區會遭遇大規模強風。

市府官員還提醒地下室公寓居民做好「搬到更高居住點」的準備，並且任何生活在洪水易發地區的人「需保留沙袋、膠合板、塑料布等抗洪材料。」

專家表示，由於暴雨，落葉會堵住下水道造成積水，強風也會造成樹木折斷，提醒民眾不要駕車穿過被水淹沒的道路，因為極端天氣的死亡案件多因車內人員被困無法逃生。

紐約市25日晚至26日的降雨量達到四吋，但加上26日晚至27日凌晨的再度降雨，總...
紐約市25日晚至26日的降雨量達到四吋，但加上26日晚至27日凌晨的再度降雨，總降雨量超過五吋；圖為在曼哈頓街頭，民眾在雨中撐傘前行。(路透)

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